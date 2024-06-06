ФІА представила зміни до регламенту Формули-1

Міжнародна автомобільна федерація (ФІА) презентувала новий технічний регламент Формули-1, який почне діяти з сезону-2026.

Нові правила були продемонстровані на YouTube-каналі FIA.

Згідно з новими правилами болід Ф-1 має стати трохи меншими (легше на 30 кг, коротше на 20 см та вужче на 10 см).

Unveiling the face of the 2026 FIA Formula 1 car✨



Get all the info on https://t.co/YvBCxoPWnQ#FIA @F1 pic.twitter.com/FeKkCLujEz — FIA (@fia) June 6, 2024

З 2026 року приберуть регульоване заднє антикрило (DRS), проте запровадять активну аеродинаміку переднього та заднього антикрила. Ця інновація створена для зменшення "брудного" повітря, що має збільшити кількість близької боротьби під час гонок.

Нові боліди будуть оснащеними потужнішими гібридними моторами, а також з'явиться новий режим "обгону".

The new blueprint of the 2026 FIA Formula 1 car through every angle 🏎️✨ This concept and the 2026 FIA Formula 1 regulations are set to redefine speed, performance, sustainability and safety on track.



Get all the info on https://t.co/vRtFSSO8ua@F1 #FIA pic.twitter.com/FJqSLc4NUS — FIA (@fia) June 6, 2024

Зазначимо, що остаточні версії болідів Формули-1 будуть значно відрізнятися від попереднього рендеру, який представила FIA.

Раніше пілот Феррарі Шарль Леклер виграв історичний Гран-прі Монако. Уперше в історії Формули-1 після кваліфікації порядок першої десятки пілотів на фініші не змінився.