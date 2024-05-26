Леклер уперше виграв домашній Гран-прі Монако

Пілот Феррарі Шарль Леклер здобув упевнену перемогу в межах восьмого етапу Формули-1 сезону-2024 — Гран-прі Монако. Монегаск уперше тріумфував на трасі в Монте-Карло. Зазначимо, що перемога в Монако вважається однією з найпрестижніших в усьому автоспорті.

Для Шарля — це шоста перемога у кар'єрі в "Королівських перегонах". Також він став першим монегаском, який виграв Гран-прі Монако.

Другим став Оскар Піастрі з Макларен, трійку на п'єдесталі пошани замкнув Карлос Сайнс з Феррарі.

Гонка розпочалась з масштабної аварії вже на 1 колі. У першому повороті зіткнулися Оскар Піастрі та Карлос Сайнс, що призвело до проколу в іспанця, який вибув з боротьби в Монте-Карло. У хвості пелетону зіткнулися Серхіо Перес та обидва боліди Хаас. В результаті перегони були зупинені та відбувся рестарт.

Cranes lifting cars, marshals clearing the track



The clear up continues#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/heuNuToKYN — Formula 1 (@F1) May 26, 2024

Після відновлення перегонів було підтверджено вибуття чотирьох пілотів — Естебана Окона, Ніко Гюлькенберга, Кевіна Магнуссена та Серхіо Переса.

Водночас Леклер залишився лідером, Піастрі другим, а Сайнс зумів зберегти третю сходинку до фінішу після рестарту.

Результати Гран-прі Монако

Шарль Леклер (Феррарі) Оскар Піастрі (Макларен) +7,152 Карлос Сайнс (Феррарі) + 7,585 Ландо Норріс (Макларен) +8,650 Джордж Расселл (Мерседес) +13,309 Макс Ферстаппен (Ред Булл) +13,853 Льюїс Гамільтон (Мерседес) +14,908 Юкі Цунода (РБ) + 1 коло Александр Албон (Вільямс) + 1 коло П'єр Гаслі (Альпін) + 1 коло Фернандо Алонсо (Астон Мартін) + 2 кола Даніель Ріккардо (РБ) + 2 кола Вальттері Боттас (Заубер) + 2 кола Ленс Стролл (Астон Мартін) + 2 кола Логан Сарджент (Вільямс) + 2 кола Чжоу Гуанью (Заубер) + 2 кола

Естебан Окон (Альпін)



Ніко Гюлькенберг (Хаас)



Серхіо Перес (Ред Булл)



Кевін Магнуссен (Хаас)

Особистий залік пілотів

1 (1). Макс Ферстаппен (Ред Булл)

2 (2). Серхіо Перес (Ред Булл)

3 (3). Шарль Леклер (Феррарі)

4 (5). Ландо Норріс (Макларен)

5 (4). Карлос Сайнс (Феррарі)

6 (6). Оскар Піастрі (Макларен)

7 (7). Джордж Расселл (Мерседес)

8 (8). Фернандо Алонсо (Астон Мартін)

9 (9). Льюїс Гамільтон (Мерседес)

10 (11). Юкі Цунода (РБ)

11 (10). Ланс Стролл (Астон Мартін)

12 (12). Олівер Берман (Феррарі)

13 (13). Ніко Гюлькенберг (Хаас)

14 (14). Данієль Ріккардо (РБ)

15 (17). Естебан Окон (Альпін)

16 (15). Кевін Магнуссен (Хаас)

17 (15). Александр Албон (Вільмас)

18 (18). Чжоу Гуанью (Заубер)

19 (19). П'єр Гаслі (Альпін)

20 (20). Вальттері Боттас (Заубер)

21 (21). Логан Сарджент (Вільямс)

Кубок конструкторів

1 (1). Ред Булл

2 (2). Феррарі

3 (3). Макларен

4 (4). Мерседес

5 (5). Астон Мартін

6 (6). РБ

7 (7). Хаас

8 (9). Альпін

9 (9). Вільямс

10 (10). Заубер





Наступна етап відбудеться в Канаді. Гонка запланована на 9 червня.