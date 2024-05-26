Леклер уперше виграв домашній Гран-прі Монако
Пілот Феррарі Шарль Леклер здобув упевнену перемогу в межах восьмого етапу Формули-1 сезону-2024 — Гран-прі Монако. Монегаск уперше тріумфував на трасі в Монте-Карло. Зазначимо, що перемога в Монако вважається однією з найпрестижніших в усьому автоспорті.
Для Шарля — це шоста перемога у кар'єрі в "Королівських перегонах". Також він став першим монегаском, який виграв Гран-прі Монако.
Другим став Оскар Піастрі з Макларен, трійку на п'єдесталі пошани замкнув Карлос Сайнс з Феррарі.
Гонка розпочалась з масштабної аварії вже на 1 колі. У першому повороті зіткнулися Оскар Піастрі та Карлос Сайнс, що призвело до проколу в іспанця, який вибув з боротьби в Монте-Карло. У хвості пелетону зіткнулися Серхіо Перес та обидва боліди Хаас. В результаті перегони були зупинені та відбувся рестарт.
Після відновлення перегонів було підтверджено вибуття чотирьох пілотів — Естебана Окона, Ніко Гюлькенберга, Кевіна Магнуссена та Серхіо Переса.
Водночас Леклер залишився лідером, Піастрі другим, а Сайнс зумів зберегти третю сходинку до фінішу після рестарту.
Результати Гран-прі Монако
- Шарль Леклер (Феррарі)
- Оскар Піастрі (Макларен) +7,152
- Карлос Сайнс (Феррарі) + 7,585
- Ландо Норріс (Макларен) +8,650
- Джордж Расселл (Мерседес) +13,309
- Макс Ферстаппен (Ред Булл) +13,853
- Льюїс Гамільтон (Мерседес) +14,908
- Юкі Цунода (РБ) + 1 коло
- Александр Албон (Вільямс) + 1 коло
- П'єр Гаслі (Альпін) + 1 коло
- Фернандо Алонсо (Астон Мартін) + 2 кола
- Даніель Ріккардо (РБ) + 2 кола
- Вальттері Боттас (Заубер) + 2 кола
- Ленс Стролл (Астон Мартін) + 2 кола
- Логан Сарджент (Вільямс) + 2 кола
- Чжоу Гуанью (Заубер) + 2 кола
- Естебан Окон (Альпін)
- Ніко Гюлькенберг (Хаас)
- Серхіо Перес (Ред Булл)
- Кевін Магнуссен (Хаас)