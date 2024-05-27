Історичний Гран-прі Монако: уперше в історії Формули-1 порядок першої десятки після кваліфікації не змінився

Пілот Феррарі Шарль Леклер виграв історичний Гран-прі Монако. Уперше в історії Формули-1 після кваліфікації порядок першої десятки пілотів на фініші не змінився.

Про це повідомляє Blog Fórmula 1 у соцмережі X (колишній Twitter).

Гонка в Монако традиційно в останні роки пройшла без масових обгонів на трасі, що розкритикував 7-разовий чемпіон світу Льюїс Гамільтон.

🚨 RECORDE 🚨



Pela PRIMEIRA VEZ NA HISTÓRIA, a ordem do top 10 de uma corrida foi exatamente A MESMA do grid de largada.



O GP de Mônaco de 2024 entra na história da F1. pic.twitter.com/KJNtywkQGD — Blog Fórmula 1 (@blog_formula1) May 26, 2024

Топ-10 Гран-прі Монако-2024

Шарль Леклер (Феррарі) Оскар Піастрі (Макларен) +7,152 Карлос Сайнс (Феррарі) + 7,585 Ландо Норріс (Макларен) +8,650 Джордж Расселл (Мерседес) +13,309 Макс Ферстаппен (Ред Булл) +13,853 Льюїс Гамільтон (Мерседес) +14,908 Юкі Цунода (РБ) + 1 коло Александр Албон (Вільямс) + 1 коло П'єр Гаслі (Альпін) + 1 коло

Нагадаємо, що Леклер уперше тріумфував на трасі в Монте-Карло. Зазначимо, що перемога в Монако вважається однією з найпрестижніших в усьому автоспорті.