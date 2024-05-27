Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Автоспорт

Історичний Гран-прі Монако: уперше в історії Формули-1 порядок першої десятки після кваліфікації не змінився

Станіслав Лисак — 27 травня, 16:45
Історичний Гран-прі Монако: уперше в історії Формули-1 порядок першої десятки після кваліфікації не змінився

Пілот Феррарі Шарль Леклер виграв історичний Гран-прі Монако. Уперше в історії Формули-1 після кваліфікації порядок першої десятки пілотів на фініші не змінився.

Про це повідомляє Blog Fórmula 1 у соцмережі X (колишній Twitter).

Гонка в Монако традиційно в останні роки пройшла без масових обгонів на трасі, що розкритикував 7-разовий чемпіон світу Льюїс Гамільтон.

Топ-10 Гран-прі Монако-2024

  1. Шарль Леклер (Феррарі)
  2. Оскар Піастрі (Макларен) +7,152
  3. Карлос Сайнс (Феррарі) + 7,585
  4. Ландо Норріс (Макларен) +8,650
  5. Джордж Расселл (Мерседес) +13,309
  6. Макс Ферстаппен (Ред Булл) +13,853
  7. Льюїс Гамільтон (Мерседес) +14,908
  8. Юкі Цунода (РБ) + 1 коло
  9. Александр Албон (Вільямс) + 1 коло
  10. П'єр Гаслі (Альпін) + 1 коло

Нагадаємо, що Леклер уперше тріумфував на трасі в Монте-Карло. Зазначимо, що перемога в Монако вважається однією з найпрестижніших в усьому автоспорті.

гран-прі Монако Формула 1 Шарль Леклер

Формула 1

Гамільтон розкритикував Гран-прі Монако
Гран-прі Монако: Як Леклер виграв першу домашню гонку
Леклер виграв домашню кваліфікацію Гран-прі Монако
Найпрестижніший етап сезону: розклад Гран-прі Монако
Проєкт Андретті переманив топменеджера Формули-1

Останні новини