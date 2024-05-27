Історичний Гран-прі Монако: уперше в історії Формули-1 порядок першої десятки після кваліфікації не змінився
Пілот Феррарі Шарль Леклер виграв історичний Гран-прі Монако. Уперше в історії Формули-1 після кваліфікації порядок першої десятки пілотів на фініші не змінився.
Про це повідомляє Blog Fórmula 1 у соцмережі X (колишній Twitter).
Гонка в Монако традиційно в останні роки пройшла без масових обгонів на трасі, що розкритикував 7-разовий чемпіон світу Льюїс Гамільтон.
Топ-10 Гран-прі Монако-2024
- Шарль Леклер (Феррарі)
- Оскар Піастрі (Макларен) +7,152
- Карлос Сайнс (Феррарі) + 7,585
- Ландо Норріс (Макларен) +8,650
- Джордж Расселл (Мерседес) +13,309
- Макс Ферстаппен (Ред Булл) +13,853
- Льюїс Гамільтон (Мерседес) +14,908
- Юкі Цунода (РБ) + 1 коло
- Александр Албон (Вільямс) + 1 коло
- П'єр Гаслі (Альпін) + 1 коло
Нагадаємо, що Леклер уперше тріумфував на трасі в Монте-Карло. Зазначимо, що перемога в Монако вважається однією з найпрестижніших в усьому автоспорті.