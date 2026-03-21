Ферстаппен виграв гонку NLS2 на Нюрбургрингу

Олексій Мурзак — 21 березня 2026, 18:18
Ферстаппен виграв гонку NLS2 на Нюрбургрингу
Екіпаж чотириразового чемпіона Формули-1 у складі Ред Булл нідерландця Макса Ферстаппена, який виступає за власну команду Verstappen Racing, здобув перемогу на етапі NLS2 (Nürburgring Langstrecken-Serie), стартувавши з поулу

Його напарниками були Жуль Гюнон та Даніель Хункаделья.

Другу сходинку посів екіпаж №99 на БМВ M4 GT3 Evo (Гарпер, Пеппер), третім фінішував екіпаж №44 на Порше 911 GT3 R (Гайнеманн, Мюллер) – обидві команди відстали від переможців на хвилину.

Зазначимо, що цей виступ став частиною підготовки Ферстаппена до "24-годинних перегонів на Нюрбургрингу", які відбудуться з 14 по 17 травня.

Нагадаємо, після двох етапів в особистому заліку Формули-1 Макс посідає восьме місце, у нього в активі 8 очок.

Раніше Ферстаппен розкритикував новий регламент Формули-1. Чотириразовий чемпіон світу висловив незадоволення технічними правилами сезону 2026.

