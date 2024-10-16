Ферстаппен оптимістично налаштований на Гран-прі США: З нетерпінням чекаємо на повернення гонок

Пілот команди Ред Булл Макс Ферстаппен радий повернутися до гонок після осінньої перерви у Формулі-1.

Його слова передає Racingnews365.

"Ми не виступали кілька тижнів, і це дало нам час перефокусуватися і наполегливо попрацювати над нашим виступом перед Гран-прі США. Ми внесли деякі зміни в машину, які, сподіваємось, краще підходять для цієї траси, тож побачимо, чи зробить це нас більш конкурентоспроможними. З цим містом у нас пов'язано багато хороших спогадів, тому ми з нетерпінням чекаємо на повернення гонки", – сказав Ферстаппен.

Нагадаємо, наразі нідерландець посідає перше місце в загальному заліку пілотів, маючи в активі 331 заліковий бал.

Напередодні пілот Макларена Ландо Норріс впевнено виграв 18 етап Формули-1 – Гран-прі Сінгапуру. Ця перемога стала для британця третьою в кар'єрі.