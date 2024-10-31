Ферстаппен: Гран-прі Мексики було вікендом, який краще забути

Пілот Ред Булл Макс Ферстаппен хоче забути Гран-прі Мексики через поганий результат, який він показав.

Його слова передає RacingNews365.

"Мексика була гонкою, яку треба забути. Ми знаємо, що можемо виступати краще і наполегливо працюємо над тим, щоб з'ясувати, що пішло не так, а також над тим, щоб покращити нашу форму до останніх гонок. Ми повинні зробити все можливе, щоб бути більш конкурентоспроможними та реагувати сильніше. Я з нетерпінням чекаю на повернення до Бразилії та гонки перед пристрасними вболівальниками", – сказав Ферстаппен.

Нагадаємо, нідерландець на Гран-прі Мексики отримав два 10-секундні штрафи за боротьбу Ландо Норрісом, яка не вписувалася в межі правил, через що триразовий чемпіон був змушений задовольнитися шостим місцем.

Уже 3 листопада відбудеться перша з чотирьох завершальних гонок цього сезону Формули-1. 21-й етап Ф-1 відбудеться на автодромі імені Жозе Карлуса Пачі (Інтерлагус), що розташовується у Сан-Паулу, Бразилія.

Наразі Ферстаппен випереджає Норріса на 47 очок у загальному заліку пілотів. У Кубку конструкторів Макларен та Феррарі обійшли Ред Булл.