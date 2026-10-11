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20-річний Антонеллі може стати чемпіоном світу з Формули-1 на наступному Гран-прі

Микола Літвінов — 11 жовтня 2026, 18:14
20-річний Антонеллі може стати чемпіоном світу з Формули-1 на наступному Гран-прі
Андреа Кімі Антонеллі
Getty Images

20-річний італійський пілот Мерседес Андреа Кімі Антонеллі може достроково стати чемпіоном світу з Формули-1 за підсумками наступного Гран-прі США.

Деталі повідомляє De Telegraaf.

По-перше – лідеру заліку пілотів потрібно буде здобути перше місце на основній гонці в США. По-друге – партнер Антонеллі по команді Джордж Расселл має фінішувати не вище 9-го місця.

Таким чином, перевага Антонеллі над Расселлом зросте до 125 очок, що дозволить італійцю достроково стати чемпіоном світу.

Зауважимо, що напередодні в Гран-прі Сінгапуру італієць здобув третє місце. Тріумфував вперше у своїй кар'єрі на трасі "Марина Бей" гонщик Ред Булл Макс Ферстаппен, другим фінішував Шарль Леклер з Феррарі.

Додамо, що Антонеллі залишається лідером у загальному заліку пілотів (340 очок), поки випереджаючи Расселла на 102 очки.

Залік пілотів

  1. Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес) – 340 очок;
  2. Джордж Расселл (Мерседес) – 238;
  3. Льюїс Гамільтон (Феррарі) – 229;
  4. Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 221;
  5. Шарль Леклер (Феррарі) – 215;
  6. Ландо Норріс (Макларен) – 201;
  7. Оскар Піастрі (Макларен) – 138;
  8. Ісак Аджар (Ред Булл) – 97;
  9. Ліам Лоусон (Рейсінг Буллз) – 75;
  10. П'єр Гаслі (Альпін) – 41.
  11. Арвід Ліндблад (Рейсін Буллз) – 38;
  12. Франко Колапінто (Альпін) – 27;
  13. Олівер Берман (Хаас) – 23;
  14. Ніко Гюлькенберг (Ауді) – 13;
  15. Габріель Бортолето (Ауді) – 10;
  16. Фернандо Алонсо (Астон Мартін) – 7;
  17. Карлос Сайнс (Вільямс) – 7;
  18. Естебан Окон (Хаас) – 7;
  19. Алекс Албон (Вільямс) – 5;
  20. Юкі Цунода (Рейсін Буллз) – 1;
  21. Ленс Стролл (Астон Мартін) – 0;
  22. Серхіо Перес (Каділак) – 0;
  23. Вальттері Боттас (Каділак) – 0.

Сам італійський гонщик заявив, що поки не бажає думати про можливість здобути чемпіонство, а хоче з максимальною користю використати вікенд після Гран-прі Сінгапуру.

"То я вже можу стати чемпіоном? Ну що ж, поки що не варто про це турбуватися, а просто потрібно витиснути максимум із цього вікенду.

Тут я задоволений цим третім місцем. Це була важка гонка, але на фінальному етапі мені вдалося скористатися сутичкою між Ландо Норрісом і Льюїсом Гамільтоном", – розповів пілот.

Нагадаємо, що на початку вересня Льюїс Гамільтон висловився щодо можливості переходу юної італійської зірки Мерседес Андреа Кімі Антонеллі до команди Феррарі.

Також варто зазначити, що основний етап Гран-прі США відбудеться 25 жовтня. Змагання стартують о 22:00 за київським часом.

Формула 1 Андреа Кімі Антонеллі

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