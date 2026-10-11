20-річний Антонеллі може стати чемпіоном світу з Формули-1 на наступному Гран-прі
20-річний італійський пілот Мерседес Андреа Кімі Антонеллі може достроково стати чемпіоном світу з Формули-1 за підсумками наступного Гран-прі США.
Деталі повідомляє De Telegraaf.
По-перше – лідеру заліку пілотів потрібно буде здобути перше місце на основній гонці в США. По-друге – партнер Антонеллі по команді Джордж Расселл має фінішувати не вище 9-го місця.
Таким чином, перевага Антонеллі над Расселлом зросте до 125 очок, що дозволить італійцю достроково стати чемпіоном світу.
Зауважимо, що напередодні в Гран-прі Сінгапуру італієць здобув третє місце. Тріумфував вперше у своїй кар'єрі на трасі "Марина Бей" гонщик Ред Булл Макс Ферстаппен, другим фінішував Шарль Леклер з Феррарі.
Додамо, що Антонеллі залишається лідером у загальному заліку пілотів (340 очок), поки випереджаючи Расселла на 102 очки.
Залік пілотів
- Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес) – 340 очок;
- Джордж Расселл (Мерседес) – 238;
- Льюїс Гамільтон (Феррарі) – 229;
- Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 221;
- Шарль Леклер (Феррарі) – 215;
- Ландо Норріс (Макларен) – 201;
- Оскар Піастрі (Макларен) – 138;
- Ісак Аджар (Ред Булл) – 97;
- Ліам Лоусон (Рейсінг Буллз) – 75;
- П'єр Гаслі (Альпін) – 41.
- Арвід Ліндблад (Рейсін Буллз) – 38;
- Франко Колапінто (Альпін) – 27;
- Олівер Берман (Хаас) – 23;
- Ніко Гюлькенберг (Ауді) – 13;
- Габріель Бортолето (Ауді) – 10;
- Фернандо Алонсо (Астон Мартін) – 7;
- Карлос Сайнс (Вільямс) – 7;
- Естебан Окон (Хаас) – 7;
- Алекс Албон (Вільямс) – 5;
- Юкі Цунода (Рейсін Буллз) – 1;
- Ленс Стролл (Астон Мартін) – 0;
- Серхіо Перес (Каділак) – 0;
- Вальттері Боттас (Каділак) – 0.
Сам італійський гонщик заявив, що поки не бажає думати про можливість здобути чемпіонство, а хоче з максимальною користю використати вікенд після Гран-прі Сінгапуру.
"То я вже можу стати чемпіоном? Ну що ж, поки що не варто про це турбуватися, а просто потрібно витиснути максимум із цього вікенду.
Тут я задоволений цим третім місцем. Це була важка гонка, але на фінальному етапі мені вдалося скористатися сутичкою між Ландо Норрісом і Льюїсом Гамільтоном", – розповів пілот.
Нагадаємо, що на початку вересня Льюїс Гамільтон висловився щодо можливості переходу юної італійської зірки Мерседес Андреа Кімі Антонеллі до команди Феррарі.
Також варто зазначити, що основний етап Гран-прі США відбудеться 25 жовтня. Змагання стартують о 22:00 за київським часом.