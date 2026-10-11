20-річний Антонеллі може стати чемпіоном світу з Формули-1 на наступному Гран-прі

20-річний італійський пілот Мерседес Андреа Кімі Антонеллі може достроково стати чемпіоном світу з Формули-1 за підсумками наступного Гран-прі США.

Деталі повідомляє De Telegraaf.

По-перше – лідеру заліку пілотів потрібно буде здобути перше місце на основній гонці в США. По-друге – партнер Антонеллі по команді Джордж Расселл має фінішувати не вище 9-го місця.

Таким чином, перевага Антонеллі над Расселлом зросте до 125 очок, що дозволить італійцю достроково стати чемпіоном світу.

Зауважимо, що напередодні в Гран-прі Сінгапуру італієць здобув третє місце. Тріумфував вперше у своїй кар'єрі на трасі "Марина Бей" гонщик Ред Булл Макс Ферстаппен, другим фінішував Шарль Леклер з Феррарі.

Додамо, що Антонеллі залишається лідером у загальному заліку пілотів (340 очок), поки випереджаючи Расселла на 102 очки.

Залік пілотів

Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес) – 340 очок; Джордж Расселл (Мерседес) – 238; Льюїс Гамільтон (Феррарі) – 229; Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 221; Шарль Леклер (Феррарі) – 215; Ландо Норріс (Макларен) – 201; Оскар Піастрі (Макларен) – 138; Ісак Аджар (Ред Булл) – 97; Ліам Лоусон (Рейсінг Буллз) – 75; П'єр Гаслі (Альпін) – 41. Арвід Ліндблад (Рейсін Буллз) – 38; Франко Колапінто (Альпін) – 27; Олівер Берман (Хаас) – 23; Ніко Гюлькенберг (Ауді) – 13; Габріель Бортолето (Ауді) – 10; Фернандо Алонсо (Астон Мартін) – 7; Карлос Сайнс (Вільямс) – 7; Естебан Окон (Хаас) – 7; Алекс Албон (Вільямс) – 5; Юкі Цунода (Рейсін Буллз) – 1; Ленс Стролл (Астон Мартін) – 0; Серхіо Перес (Каділак) – 0; Вальттері Боттас (Каділак) – 0.

Сам італійський гонщик заявив, що поки не бажає думати про можливість здобути чемпіонство, а хоче з максимальною користю використати вікенд після Гран-прі Сінгапуру.

"То я вже можу стати чемпіоном? Ну що ж, поки що не варто про це турбуватися, а просто потрібно витиснути максимум із цього вікенду. Тут я задоволений цим третім місцем. Це була важка гонка, але на фінальному етапі мені вдалося скористатися сутичкою між Ландо Норрісом і Льюїсом Гамільтоном", – розповів пілот.

Нагадаємо, що на початку вересня Льюїс Гамільтон висловився щодо можливості переходу юної італійської зірки Мерседес Андреа Кімі Антонеллі до команди Феррарі.

Також варто зазначити, що основний етап Гран-прі США відбудеться 25 жовтня. Змагання стартують о 22:00 за київським часом.