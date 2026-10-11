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Ферстаппен без проблем виграв Гран-прі Сінгапуру, Гамільтон не втримав місце в топ-3

Станіслав Лисак — 11 жовтня 2026, 16:50
Ферстаппен без проблем виграв Гран-прі Сінгапуру, Гамільтон не втримав місце в топ-3
Getty Images

Гонщик Ред Булл Макс Ферстаппен здобув перемогу на 17 етапі Формули-1, Гран-прі Сінгапуру, лідирувавши протягом усіх кіл дистанції.

Нідерландець уперше в кар'єрі здобув перемогу на міській трасі "Марина Бей". У календарі сезону-2026 лише трек "Мадринг" не підкорювався 4-разовому чемпіону світу.

Другим фінішував гонщик Феррарі Шарль Леклер, трійку замкнув лідер загального заліку Андреа Кімі Антонеллі.

Протягом більшої частини гонки третім їхав 7-разовий чемпіон світу Льюїс Гамільтон, однак через невдалу стратегію британський пілот опустився відразу на шосту сходинку.

Підсумкові результати Гран-прі Бахрейну

  1. Макс Ферстаппен (Ред Булл);
  2. Шарль Леклер (Феррарі);
  3. Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес);
  4. Ландо Норріс (Макларен);
  5. Оскар Піастрі (Макларен);
  6. Льюїс Гамільтон (Феррарі);
  7. Ліам Лоусон (Рейсінг Буллз);
  8. Ніко Гюлькенберг (Ауді);
  9. Джордж Рассел (Мерседес);
  10. Ісак Аджар (Ред Булл);
  11. П'єр Гаслі (Альпін);
  12. Олівер Берман (Хаас);
  13. Естебан Окон (Хаас); 
  14. Карлос Сайнс-мол. (Вільямс);
  15. Арвід Ліндблад (Рейсінг Буллз);
  16. Фернандо Алонсо (Астон Мартін);
  17. Серхіо Перес (Каділлак);
  18. Алекс Албон (Вільямс);
  19. Валттері Боттас (Каділлак)

Зійшли

  • Ленс Стролл (Астон Мартін);
  • Франко Колапінто (Альпін)
  • Габріел Бортолето (Ауді);

    • Залік пілотів

    1. Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес) – 340 очок;
    2. Джордж Расселл (Мерседес) – 238;
    3. Льюїс Гамільтон (Феррарі) – 229;
    4. Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 221;
    5. Шарль Леклер (Феррарі) – 215;
    6. Ландо Норріс (Макларен) – 201;
    7. Оскар Піастрі (Макларен) – 138;
    8. Ісак Аджар (Ред Булл) – 97;
    9. Ліам Лоусон (Рейсінг Буллз) – 75;
    10. П'єр Гаслі (Альпін) – 41;
    11. Арвід Ліндблад (Рейсін Буллз) – 38;
    12. Франко Колапінто (Альпін) – 27;
    13. Олівер Берман (Хаас) – 23;
    14. Ніко Гюлькенберг (Ауді) – 13;
    15. Габріель Бортолето (Ауді) – 10;
    16. Фернандо Алонсо (Астон Мартін) – 7;
    17. Карлос Сайнс (Вільямс) – 7;
    18. Естебан Окон (Хаас) – 7;
    19. Алекс Албон (Вільямс) – 5;
    20. Юкі Цунода (Рейсін Буллз) – 1;
    21. Ленс Стролл (Астон Мартін) – 0;
    22. Серхіо Перес (Каділак) – 0;
    23. Вальттері Боттас (Каділак) – 0.

    Кубок конструкторів

    1. Мерседес – 578;
    2. Феррарі – 444;
    3. Макларен – 339;
    4. Ред Булл – 332;
    5. Рейсінг Буллз – 100;
    6. Альпін – 68;
    7. Хаас – 30;
    8. Ауді – 23;
    9. Вільямс – 12;
    10. Астон Мартін – 7; 
    11. Каділлак – 0.

    Наступний Гран-прі Формули-1 відбудеться за два тижні. "Королева автоспорту" переходить у свій американський етап сезону. Вже 25 жовтня відбудуться перегони в Остіні на Гран-прі США.

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