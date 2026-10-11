Ферстаппен без проблем виграв Гран-прі Сінгапуру, Гамільтон не втримав місце в топ-3
Гонщик Ред Булл Макс Ферстаппен здобув перемогу на 17 етапі Формули-1, Гран-прі Сінгапуру, лідирувавши протягом усіх кіл дистанції.
Нідерландець уперше в кар'єрі здобув перемогу на міській трасі "Марина Бей". У календарі сезону-2026 лише трек "Мадринг" не підкорювався 4-разовому чемпіону світу.
Другим фінішував гонщик Феррарі Шарль Леклер, трійку замкнув лідер загального заліку Андреа Кімі Антонеллі.
Протягом більшої частини гонки третім їхав 7-разовий чемпіон світу Льюїс Гамільтон, однак через невдалу стратегію британський пілот опустився відразу на шосту сходинку.
Підсумкові результати Гран-прі Бахрейну
- Макс Ферстаппен (Ред Булл);
- Шарль Леклер (Феррарі);
- Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес);
- Ландо Норріс (Макларен);
- Оскар Піастрі (Макларен);
- Льюїс Гамільтон (Феррарі);
- Ліам Лоусон (Рейсінг Буллз);
- Ніко Гюлькенберг (Ауді);
- Джордж Рассел (Мерседес);
- Ісак Аджар (Ред Булл);
- П'єр Гаслі (Альпін);
- Олівер Берман (Хаас);
- Естебан Окон (Хаас);
- Карлос Сайнс-мол. (Вільямс);
- Арвід Ліндблад (Рейсінг Буллз);
- Фернандо Алонсо (Астон Мартін);
- Серхіо Перес (Каділлак);
- Алекс Албон (Вільямс);
- Валттері Боттас (Каділлак)
Зійшли
Залік пілотів
- Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес) – 340 очок;
- Джордж Расселл (Мерседес) – 238;
- Льюїс Гамільтон (Феррарі) – 229;
- Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 221;
- Шарль Леклер (Феррарі) – 215;
- Ландо Норріс (Макларен) – 201;
- Оскар Піастрі (Макларен) – 138;
- Ісак Аджар (Ред Булл) – 97;
- Ліам Лоусон (Рейсінг Буллз) – 75;
- П'єр Гаслі (Альпін) – 41;
- Арвід Ліндблад (Рейсін Буллз) – 38;
- Франко Колапінто (Альпін) – 27;
- Олівер Берман (Хаас) – 23;
- Ніко Гюлькенберг (Ауді) – 13;
- Габріель Бортолето (Ауді) – 10;
- Фернандо Алонсо (Астон Мартін) – 7;
- Карлос Сайнс (Вільямс) – 7;
- Естебан Окон (Хаас) – 7;
- Алекс Албон (Вільямс) – 5;
- Юкі Цунода (Рейсін Буллз) – 1;
- Ленс Стролл (Астон Мартін) – 0;
- Серхіо Перес (Каділак) – 0;
- Вальттері Боттас (Каділак) – 0.
Кубок конструкторів
- Мерседес – 578;
- Феррарі – 444;
- Макларен – 339;
- Ред Булл – 332;
- Рейсінг Буллз – 100;
- Альпін – 68;
- Хаас – 30;
- Ауді – 23;
- Вільямс – 12;
- Астон Мартін – 7;
- Каділлак – 0.
Наступний Гран-прі Формули-1 відбудеться за два тижні. "Королева автоспорту" переходить у свій американський етап сезону. Вже 25 жовтня відбудуться перегони в Остіні на Гран-прі США.