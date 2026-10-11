Ферстаппен без проблем виграв Гран-прі Сінгапуру, Гамільтон не втримав місце в топ-3

Гонщик Ред Булл Макс Ферстаппен здобув перемогу на 17 етапі Формули-1, Гран-прі Сінгапуру, лідирувавши протягом усіх кіл дистанції.

Нідерландець уперше в кар'єрі здобув перемогу на міській трасі "Марина Бей". У календарі сезону-2026 лише трек "Мадринг" не підкорювався 4-разовому чемпіону світу.

Другим фінішував гонщик Феррарі Шарль Леклер, трійку замкнув лідер загального заліку Андреа Кімі Антонеллі.

Протягом більшої частини гонки третім їхав 7-разовий чемпіон світу Льюїс Гамільтон, однак через невдалу стратегію британський пілот опустився відразу на шосту сходинку.

Підсумкові результати Гран-прі Бахрейну

Макс Ферстаппен (Ред Булл); Шарль Леклер (Феррарі); Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес); Ландо Норріс (Макларен); Оскар Піастрі (Макларен); Льюїс Гамільтон (Феррарі); Ліам Лоусон (Рейсінг Буллз); Ніко Гюлькенберг (Ауді); Джордж Рассел (Мерседес);

Ісак Аджар (Ред Булл); П'єр Гаслі (Альпін); Олівер Берман (Хаас); Естебан Окон (Хаас); Карлос Сайнс-мол. (Вільямс); Арвід Ліндблад (Рейсінг Буллз); Фернандо Алонсо (Астон Мартін); Серхіо Перес (Каділлак); Алекс Албон (Вільямс); Валттері Боттас (Каділлак)

Зійшли

Ленс Стролл (Астон Мартін);

Франко Колапінто (Альпін)

Габріел Бортолето (Ауді);

Залік пілотів

Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес) – 340 очок; Джордж Расселл (Мерседес) – 238; Льюїс Гамільтон (Феррарі) – 229; Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 221; Шарль Леклер (Феррарі) – 215; Ландо Норріс (Макларен) – 201; Оскар Піастрі (Макларен) – 138; Ісак Аджар (Ред Булл) – 97; Ліам Лоусон (Рейсінг Буллз) – 75; П'єр Гаслі (Альпін) – 41; Арвід Ліндблад (Рейсін Буллз) – 38; Франко Колапінто (Альпін) – 27; Олівер Берман (Хаас) – 23; Ніко Гюлькенберг (Ауді) – 13; Габріель Бортолето (Ауді) – 10; Фернандо Алонсо (Астон Мартін) – 7; Карлос Сайнс (Вільямс) – 7; Естебан Окон (Хаас) – 7; Алекс Албон (Вільямс) – 5; Юкі Цунода (Рейсін Буллз) – 1; Ленс Стролл (Астон Мартін) – 0; Серхіо Перес (Каділак) – 0; Вальттері Боттас (Каділак) – 0.

Кубок конструкторів

Мерседес – 578; Феррарі – 444; Макларен – 339; Ред Булл – 332; Рейсінг Буллз – 100; Альпін – 68; Хаас – 30; Ауді – 23; Вільямс – 12; Астон Мартін – 7; Каділлак – 0.

Наступний Гран-прі Формули-1 відбудеться за два тижні. "Королева автоспорту" переходить у свій американський етап сезону. Вже 25 жовтня відбудуться перегони в Остіні на Гран-прі США.