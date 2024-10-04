Феррарі підписує інженерів заводу Renault

Феррарі досягли домовленостей щодо підписання робітників заводу Renault з виробництва моторів.

Про це повідомляє Lastwordonsports з посиланням на керівника команди Фреда Вассера.

Напередодні Renault заявили, що після 2025 року припинять постачання силових установок для команди Формули-1.

За інформацією джерела, Феррарі вже досягли домовленостей із колишнім персоналом Renault. Вассеру навіть вдалося підписати контракт з цими інженерами, тобто вони можуть приєднатися до роботи відносно скоро.

Ці техніки та інженери не лише збільшать чисельність робочої сили Феррарі, але вони також можуть надати цінну інформацію про їхній двигун 2026 року. Адже силовий агрегат Renault міг містити в собі рішення та ідеї, які "скудерія" ще не розглядала.

Нагадаємо, наразі Формула-1 перебуває на осінній паузі після Гран-прі Сінгапуру, де перемогу здобув пілот Макларен Ландо Норріс.

Наступним етапом стане Гран-прі США в Остіні, яке розпочнеться практиками 18 жовтня.