Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Автоспорт

Феррарі підписує інженерів заводу Renault

Андрій Яросименко — 4 жовтня, 17:09
Феррарі підписує інженерів заводу Renault
Фредерік Вассер
Gety images

Феррарі досягли домовленостей щодо підписання робітників заводу Renault з виробництва моторів.

Про це повідомляє Lastwordonsports з посиланням на керівника команди Фреда Вассера.

Напередодні Renault заявили, що після 2025 року припинять постачання силових установок для команди Формули-1.

За інформацією джерела, Феррарі вже досягли домовленостей із колишнім персоналом Renault. Вассеру навіть вдалося підписати контракт з цими інженерами, тобто вони можуть приєднатися до роботи відносно скоро.

Ці техніки та інженери не лише збільшать чисельність робочої сили Феррарі, але вони також можуть надати цінну інформацію про їхній двигун 2026 року. Адже силовий агрегат Renault міг містити в собі рішення та ідеї, які "скудерія" ще не розглядала.

Нагадаємо, наразі Формула-1 перебуває на осінній паузі після Гран-прі Сінгапуру, де перемогу здобув пілот Макларен Ландо Норріс.

Наступним етапом стане Гран-прі США в Остіні, яке розпочнеться практиками 18 жовтня.

Формула 1 Феррарі

Формула 1

Формула-1 відмовилась від проведення спринту для новачків у 2024 році
Горнер: Марко хотів, щоб Ріккардо покинув РБ ще під час Гран-прі Іспанії
Гамільтон розповів про найважчий момент після підписання контракту з Феррарі
Renault припинить виробництво моторів для команди Формули-1
Штайнер високо оцінює шанси Норріса на титул чемпіона Формули-1

Останні новини