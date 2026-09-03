Визначилася дата загальної презентації болідів 2027 року

Команди Формули-1 презентують свої боліди 2027 року з 18 по 20 лютого.

Як повідомила пресслужба чемпіонату, захід пройе у Мілані, Італія.

Свої машини представлять 11 команд: Макларен, Ред Булл, Мерседес, Феррарі, Астон Мартін, Вільямс, Рейсінг Буллз, Альпін, Хаас, Ауді та Каділлак.

Something special is coming 🤩



18-20th February 2027#F1 pic.twitter.com/yfABZrplxS — Formula 1 (@F1) September 3, 2026

Нагадаємо, після 12 етапів сезону-2026 особистий залік пілотів очолює італієць Андреа Кімі Антонеллі з Мерседес. На другому місці розташовується семиразовий чемпіон, британець Льюїс Хемілтон, який представляє Феррарі. Замикає трійку найсильніших ще один гонщик Мерседеса – британець Джордж Рассел.

Нагадаємо, що наступне Гран-прі, яке прийматиме Італія, відбуватиметься 6 вересня. Старт змагань запланований о 16:00 за київським часом.

Значну частину вікенду присвятять німецькому автогонщику та семиразовому чемпіону світу Міхаелю Шумахеру на честь його тридцятиріччя виступів за Феррарі.

Окрім того, стало відомо, що пілот Ред Булл Ісак Аджар пропустить друге поспіль Гран-прі через травму.