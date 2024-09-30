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Renault припинить виробництво моторів для команди Формули-1

Володимир Кук — 30 вересня, 21:27
Renault припинить виробництво моторів для команди Формули-1
Formula 1

Renault заявили, що після 2025 року припинять постачання силових установок для команди Формули-1.

Про це повідомляє F1.

Тепер команда BWT Alpine F1 використовуватиме двигуни виробництва Mercedes-AMG.

Останні сезони силові установки виробництва Renault мали найнижчі показники, порівняно з двигунами інших виробників. Окрім цього, останнім часом вони також не відрізнялись зразковою надійністю. До того ж на їх розробку витрачаються значні кошти.

Також це рішення повпливає на понад 500 працівників відділу двигунів Renault у Вірі-Шатійоні, які ймовірно, будуть звільнені.

Renault співпрацювало з командами F1 сорок років.

Список команд, кому Renault постачали двигуни

Список команд, кому Renault постачали двигуни

Зазначимо, що до 2021 року також існувала команда Renault, проте пізніше компанія повністю перейшла на постачання деталей.

Renault Формула Формула 1

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