Renault припинить виробництво моторів для команди Формули-1

Renault заявили, що після 2025 року припинять постачання силових установок для команди Формули-1.

Про це повідомляє F1.

Тепер команда BWT Alpine F1 використовуватиме двигуни виробництва Mercedes-AMG.

Останні сезони силові установки виробництва Renault мали найнижчі показники, порівняно з двигунами інших виробників. Окрім цього, останнім часом вони також не відрізнялись зразковою надійністю. До того ж на їх розробку витрачаються значні кошти.

Також це рішення повпливає на понад 500 працівників відділу двигунів Renault у Вірі-Шатійоні, які ймовірно, будуть звільнені.

Renault співпрацювало з командами F1 сорок років.

Список команд, кому Renault постачали двигуни

Зазначимо, що до 2021 року також існувала команда Renault, проте пізніше компанія повністю перейшла на постачання деталей.