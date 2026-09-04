Блискавка МакКвін з'явиться на трасі Формули-1: у Монці підготували особливий сюрприз до 20-річчя "Тачок"

Фанатів Формули-1 на Гран-прі Італії-2026 чекає одна з найяскравіших колаборацій гоночного сезону. Формула-1, Disney та Mercedes-AMG об'єдналися, щоб відзначити 20-річчя культового мультфільму Pixar "Тачки", підготувавши для етапу в Монці одразу кілька особливих сюрпризів.

Головною зіркою вікенду стане, звичайно ж, легендарний герой мультфільму – Блискавка МакКвін.

Спеціально для Гран-прі Італії культового персонажа представлять в оновленому образі, стилізованому під світ Формули-1. Ба більше, МакКвін з'явиться безпосередньо на знаменитому автодромі та навіть проїде почесне коло трасою в Монці. Але і це ще не все.

Особливе оновлення отримає і машина безпеки. Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+ постане на Гран-прі Італії в унікальній лівреї, дизайн якої буде натхненний легендарною анімаційною франшизою.

Автомобіль отримав спеціальне оформлення з елементами, які відсилають до атмосфери "Тачок", тому під час гоночного вікенду сейфті-кар точно буде одним із головних об'єктів уваги фанатів.

Цікаво, що Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+ стала першою машиною безпеки німецького бренду з повним приводом, а також уже 14-м автомобілем Mercedes, який виконує цю роль у Формулі-1.

Нагадаємо, з 4 по 6 вересня на легендарному автодромі Монца, що знаходиться поблизу однойменного міста, визначиться переможець одного з найбільш історичних етапів усієї Формули-1 – Гран-прі Італії. На "Чемпіоні" можна ознайомитися із прев'ю перегонів.

Також зазначимо, що значну частину вікенду присвятять німецькому автогонщику та семиразовому чемпіону світу Міхаелю Шумахеру на честь його тридцятиріччя виступів за Феррарі.