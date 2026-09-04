Гаслі втратив подіум Гран-прі Монако після апеляція Макларен

Макларен та Ред Булл виграли апеляцію на результат Гран-прі Монако після суперечки щодо кількох неправильних штрафів за перевищення швидкості на піт-лейн.

Про це повідомляє FIA.

Міжнародний апеляційний суд ФІА в Парижі повністю скасував попереднє рішення Міжнародної автомобільної федерації (ФІА), ухвалене за апеляцією Альпін, яке раніше зняло з П'єра Гаслі два п'ятисекундні штрафи та вивело його на третю позицію.

З поверненням часових покарань французький пілот втратив свій подіум і опустився на сьоме місце — саме ту позицію, яку він посідав у початкових офіційних протоколах. Водночас на третє місце повернувся Ісак Аджар з Ред Булл, а на четверте Оскар Піастрі з Макларен.

Суд роз'яснив регламент застосування покарань. Зокрема, що процедура перегляду результатів не поширюється на штрафи, які пілоти вже відбули безпосередньо під час гонки. Піастрі та Расселл відбули свої штрафи безпосередньо в гонці, тому їхні результати не можуть бути переглянуті

Нагадаємо, що також на Гран-прі Монако штрафи отримали Льюїс Гамільтон, Оскар Піастрі, Джордж Рассел та Франко Колапінто.