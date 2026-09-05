Гаслі несподівано виграв кваліфікацію Гран-Прі Італії
П'єр Гаслі
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Французький пілот команди Альпін П'єр Гаслі став переможцем кваліфікації Гран-Прі Італії 2026 року в Формулі-1. Для нього це перший поул у кар'єрі.
Гаслі випередив Джорджа Расселла з Мерседеса та Оскара Піастрі з Макларен. Доповнили топ-5 два пілоти Феррарі – Шарль Леклер і Льюїс Гамільтон.
Результати кваліфікації:
- П'єр Гаслі (Альпін)
- Джордж Рассел (Мерседес)
- Оскар Піастрі (Макларен)
- Шарль Леклер (Феррарі)
- Льюїс Гамільтон (Феррарі)
- Макс Ферстаппен (Ред Булл)
- Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес)
- Франко Колапінто (Альпін)
- Ландо Норріс (Макларен)
- Арвід Ліндблад (Рейсінг Буллз)
- Габріел Бортолето (Ауді)
- Олівер Берман (Хаас)
- Ніко Гюлькенберг (Ауді)
- Ліам Лоусон (Ред Булл)
- Карлос Сайнс-мол. (Вільямс)
- Естебан Окон (Хаас)
- Юкі Цунода (Рейсінг Буллз)
- Алекс Албон (Вільямс)
- Валттері Боттас (Каділлак)
- Серхіо Перес (Каділлак)
- Фернандо Алонсо (Астон Мартін)
- Ленс Стролл (Астон Мартін)
Зазначимо, що попри сьоме місце в кваліфікації, Андреа Кімі Антонеллі стартуватиме в гонці останнім: він отримав штраф за заміну двигуна.
Для Гаслі траса в Монці є щасливою: свою єдину на даний момент перемогу в Формулі-1 він здобув саме тут у 2020 році. Напередодні він втратив подіум Гран-Прі Монако після апеляції Макларен.
Гонка Гран-Прі Італії відбудеться у неділю, 6 вересня. Початок – о 16:00 за київським часом.