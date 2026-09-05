Гаслі несподівано виграв кваліфікацію Гран-Прі Італії

Французький пілот команди Альпін П'єр Гаслі став переможцем кваліфікації Гран-Прі Італії 2026 року в Формулі-1. Для нього це перший поул у кар'єрі.

Гаслі випередив Джорджа Расселла з Мерседеса та Оскара Піастрі з Макларен. Доповнили топ-5 два пілоти Феррарі – Шарль Леклер і Льюїс Гамільтон.

Результати кваліфікації:

П'єр Гаслі (Альпін) Джордж Рассел (Мерседес) Оскар Піастрі (Макларен) Шарль Леклер (Феррарі) Льюїс Гамільтон (Феррарі) Макс Ферстаппен (Ред Булл) Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес) Франко Колапінто (Альпін) Ландо Норріс (Макларен) Арвід Ліндблад (Рейсінг Буллз) Габріел Бортолето (Ауді) Олівер Берман (Хаас) Ніко Гюлькенберг (Ауді) Ліам Лоусон (Ред Булл) Карлос Сайнс-мол. (Вільямс) Естебан Окон (Хаас) Юкі Цунода (Рейсінг Буллз) Алекс Албон (Вільямс) Валттері Боттас (Каділлак) Серхіо Перес (Каділлак) Фернандо Алонсо (Астон Мартін) Ленс Стролл (Астон Мартін)

Зазначимо, що попри сьоме місце в кваліфікації, Андреа Кімі Антонеллі стартуватиме в гонці останнім: він отримав штраф за заміну двигуна.

Для Гаслі траса в Монці є щасливою: свою єдину на даний момент перемогу в Формулі-1 він здобув саме тут у 2020 році. Напередодні він втратив подіум Гран-Прі Монако після апеляції Макларен.

Гонка Гран-Прі Італії відбудеться у неділю, 6 вересня. Початок – о 16:00 за київським часом.