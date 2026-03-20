Керівник команди Ауді залишив свою посаду на тлі інтересу з боку Астон Мартін

Керівник команди Формули-1 Ауді Джонатан Вітлі покинув свій пост через особисті причини, а його обов'язки візьме на себе Маттіа Бінотто.

Про це повідомляє пресслужба автовиробника.

"З особистих причин Джонатан Вітлі залишає команду з негайним вступом у силу. Команда дякує Джонатану за його внесок у проект і бажає йому успіхів у майбутніх починаннях. Маттіа Бінотто, керівник проекту Ауді Ф1, продовжить очолювати команду, одночасно взявши на себе додаткові обов'язки керівника команди. З моменту приходу на чолі проекту в 2024 році Маттіа керував трансформацією команди, коли Ауді готувалася до вступу в Ф1 і, зрештою, увійшла в серію як виробник шасі та силових агрегатів."

За інформацією Sky Sports, фахівець бажає повернутися до Великої Британії, і в його послугах зацікавлена команда Астон Мартін. Це призначення дозволить Едріану Ньюї зосередитися на розробці боліда після невдалого старту сезону.

Зауважимо, що Джонатан Вітлі має понад 30 років досвіду у Формулі-1 і розпочинав кар'єру механіком у командах Бенеттон та Рено під час чемпіонських сезонів Міхаеля Шумахера та Фернандо Алонсо (з іспанцем працював особисто у якості вже головного механіка).

З 2006 року фахівець працював у Ред Булл, а у квітні 2025 року перейшов до Заубера для підготовки колективу, ще до як компанію придбав Ауді.

Нагадаємо, вже за дев'ять днів, 29 березня, відбудеться третя гонка сезону – Гран-прі Японії, після чого на нас очікуватиме 5-тижнева перерва через скасування етапів у Бахрейні та Саудівській Аравії.