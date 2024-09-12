Директор Макларен розповів, хто є пріоритетним пілотом для команди

Директор команди Формули-1 Макларен, Андреа Стелла, сказав, що будь-які дії, вжиті для підтримки Норріса в гонитві за титул чемпіона, будуть відбуватися лише в рамках інтересів команди

Його слова передає BBC Sport.

"Загальна концепція полягає в тому, що ми неймовірно налаштовані на перемогу, але ми хочемо перемогти в правильний спосіб. Ми будемо упереджено підтримувати Ландо, але ми хочемо зробити це без сильних компромісів щодо наших принципів. Наші принципи полягають у тому, що інтереси команди завжди стоять на першому місці. Спортивна майстерність для нас важлива в тому, як ми беремо участь у перегонах. Крім того, ми хочемо бути чесними до обох водіїв", — сказав фахівець.

Зазначимо, що слова про суперництво всередині Макларен набули активності після Гран-прі Угорщини. Піастрі через стратегію команди пізніше пішов на піт-стоп за напарника та опинився другим.

Згодом команда декілька разів просила Норріса віддати першу позицію Оскару, але британець ігнорував ці прохання, і здавалось, що він поставить власні амбіції вище за командні. Однак на останніх колах Ландо все-таки прийняв рішення пропустити Піастрі та віддати йому першу перемогу у кар'єрі.

Зауважимо, що наступним етапом чемпіонату Формули-1 буде Гран-прі Азербайджану.

Наразі Ландо Норріс відстає на 62 очки від Макса Ферстаппена з Ред Булл — 241 та 303 відповідно. Він може здобути ще 232 залікових бали, які залишилися. Оскар Піастрі займає четверте місце в чемпіонаті, відстаючи від нідерландця на 86 очок.