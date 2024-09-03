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Норріс: Піастрі підійшов занадто близько, могла статися аварія

Андрій Яросименко — 3 вересня, 12:48
Норріс: Піастрі підійшов занадто близько, могла статися аварія
Гран-прі Італії. Боліди Ландо Норріса та Оскара Піастрі
Getty images

Пілот команди Макларен Ландо Норріс вважає, що його напарник Оскар Піастрі міг спричинити аварію, коли обходив британця під час Гран-прі Італії.

Його слова передає Sky Sports.

"Мені здається, що Оскар підійшов занадто близько. Ми обидва легко могли вийти з першого повороту, якби я пробив один метр пізніше. Він, очевидно, загальмував на межі та дав мені вільний простір, його було майже достатньо. Я зробив усе можливе, щоб уникнути зіткнення в той момент.

Водночас якби я загальмував на два метри пізніше, ви не знаєте і не можете передбачити, але це легко могла бути аварія. Це важко", — сказав Ландо.

Зазначимо, що обоє пілотів Макларен заїхали на подіум Гран-прі Італії в Монці, британець фінішував третім, а австралієць — другим. Сенсаційну перемогу здобув гонщик Феррарі Шарль Леклер, його команда використала стратегію одного піт-стопа, а також стабільний темп гонки, завдяки чому монегаск зміг обійти своїх суперників.

Наразі в особистому заліку пілотів Норріс посідає друге місце, маючи в активі 241 очко. Третю позицію займає Леклер — 217 балів. Піастрі розташувався на четвертій сходинці — 197 очок. Очолює рейтинг пілот Ред Булл Макс Ферстаппен — 303 залікових бали.

Макларен Монца Норріс Піастрі Формула 1 Шарль Леклер Гран-прі Італії Феррарі Ред Булл

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