Ферстаппен розповів, чи вважає він Піастрі своїм суперником

Пілот Ред Булл Макс Ферстаппен не вважає гонщика Макларен Оскара Піастрі своїм суперником у гонитві за титулом чемпіона Формули-1, адже у них великий розрив у залікових балах.

Його слова передає GPblog.

"Розрив з Піастрі все ще пристойний. Тому, звичайно, на цей момент мій суперник лише Норріс. Звичайно, я хотів би збільшити розрив, але, з огляду на мою гонку на Гран-прі Азербайджану, я все одно щасливий. Думаю, якщо ми самі зробимо кращу роботу, то Макларен повинні мати просто ідеальний кінець року, щоб наздогнати нас", – сказав Ферстаппен.

Зазначимо, що на Гран-прі Азербайджану Норріс фінішував четвертим, а його напарник Оскар Піастрі – першим. Ці результати дозволили команді здобути першість у Кубку конструкторів – 476 очок та 456 у Ред Булл відповідно. Ферстаппен приїхав на фініш п'ятим.

Це вперше з 2014 року, коли Макларен очолили таблицю конструкторів, тоді як "червоні бики" не збивався з вершини з червня 2022 року.

В особистому заліку пілотів наразі лідирує Ферстаппен (313 очок) друге місце посідає Ландо Норріс (254), а трійку лідерів замикає пілот Феррарі Шарль Леклер (235). Піастрі займає четверту позицію – 222.