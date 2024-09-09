Гран-прі Азербайджану-2024: розклад гоночного вікенду в Баку

З 13 по 15 вересня у столиці Азербайджану, Баку, відбудеться 17-й етап чемпіонату Формули 1 сезону 2024 року — Гран-прі Азербайджану.

Вперше етап пройшов на вуличній трасі Баку у 2017 році. До цього, у 2016 році проводилась гонка, що мала назву Гран-прі Європи, тоді першу позицію зайняв німець Ніко Росберг. Рекордсменом за кількістю перемог в Азербайджані є пілот Ред Булл Серхіо Перес (2021 і 2023 роки).

Також на етапі тріумфував Макс Ферстаппен (2022), Вальттері Боттас (2019), Льюїс Гамільтон (2018) та Даніель Ріккардо (2017). Зазначимо, що усі переможці Гран-прі Баку є гонщиками двох команд — Мерседес і Ред Булл.

Розклад вікенду

П'ятниця, 13 вересня

12:30. Перша практика Гран-прі Азербайджану

16:00. Друга практика Гран-прі Азербайджану.

Субота, 14 вересня

11:30. Третя практика Гран-прі Азербайджану

15:00. Кваліфікація Гран-прі Азербайджану

Неділя, 15 вересня

14:00. Гонка Гран-прі Азербайджану

Де дивитися

Пряму трансляцію кваліфікації та безпосередньо гонки Гран-прі Азербайджану в Україні покаже телеканал Setanta Sports Ukraine+.

Нагадаємо, сенсаційну перемогу на 16-му етапі Формули-1 — Гран-прі Італії, здобув гонщик Феррарі Шарль Леклер.