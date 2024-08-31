Дубль Макларен та сенсаційний Рассел: результати кваліфікації Гран-прі Італії
Ландо Норріс
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Відбулася кваліфікація у межах Гран-прі Формули-1 в Італії. Найкращий час показав пілот Макларен Ландо Норріс.
Друге місце посів напарник Норріса Оскар Піастрі, трійку лідерів замкнув пілот Мерседес Джордж Рассел, він вирвався перед обома пілотами Феррарі, але поступився австралійцю на 0.004 секунди. Сенсацією стало 7 місце триразового чемпіона Формули-1 Макса Ферстаппена.
Результати кваліфікації
- Ландо Норріс (Макларен) 1.19.327
- Оскар Піастрі (Макларен) +0,109
- Джордж Рассел (Мерседес) +0.113
- Шарль Леклер (Феррарі) +0.134
- Карлос Сайнс (Феррарі) +0.140
- Льюїс Гамільтон (Мерседес) +0.186
- Макс Ферстаппен (Ред Булл) +0.695
- Серхіо Перес (Ред Булл) +0.735
- Алекс Албон (Вільямс) +0.972
- Ніко Хюлькенберг (Гаас) +1.012
Зазначимо, що це друга кваліфікація після літньої перерви у Формулі-1, попередня гонка у Зандворті закінчилась перемогою Норріса, та третім місцем Піастрі. Перемогу на Гран-прі Нідерландів також здобув Ландо, він випередив Ферстаппена на 23 секунди.
Головна гонка цього вікенду запланована на 1 вересня, початок — о 16:00 за київським часом.