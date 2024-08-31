Дубль Макларен та сенсаційний Рассел: результати кваліфікації Гран-прі Італії

Відбулася кваліфікація у межах Гран-прі Формули-1 в Італії. Найкращий час показав пілот Макларен Ландо Норріс.

Друге місце посів напарник Норріса Оскар Піастрі, трійку лідерів замкнув пілот Мерседес Джордж Рассел, він вирвався перед обома пілотами Феррарі, але поступився австралійцю на 0.004 секунди. Сенсацією стало 7 місце триразового чемпіона Формули-1 Макса Ферстаппена.

Результати кваліфікації

Ландо Норріс (Макларен) 1.19.327 Оскар Піастрі (Макларен) +0,109 Джордж Рассел (Мерседес) +0.113 Шарль Леклер (Феррарі) +0.134 Карлос Сайнс (Феррарі) +0.140 Льюїс Гамільтон (Мерседес) +0.186 Макс Ферстаппен (Ред Булл) +0.695 Серхіо Перес (Ред Булл) +0.735 Алекс Албон (Вільямс) +0.972 Ніко Хюлькенберг (Гаас) +1.012

Зазначимо, що це друга кваліфікація після літньої перерви у Формулі-1, попередня гонка у Зандворті закінчилась перемогою Норріса, та третім місцем Піастрі. Перемогу на Гран-прі Нідерландів також здобув Ландо, він випередив Ферстаппена на 23 секунди.

Головна гонка цього вікенду запланована на 1 вересня, початок — о 16:00 за київським часом.