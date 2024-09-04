Норріс: Я здобув дві перемоги у цьому сезоні не просто так

Пілот команди Макларен Ландо Норріс вважає, що може здобути титул чемпіона Формули-1 у цьому сезоні.

Його слова передає Racefans.

Напередодні, під час Гран-прі Італії в Монці сталася неприємна ситуація за участі обох пілотів Макларен. Піастрі обходив британця на повороті, та ледь не спричинив аварію. Пізніше Норріс прокоментував цей інцидент.

"Я тут не для того, щоб просити когось пропустити мене. Я тут, щоб брати участь у перегонах. Оскар провів гонку краще за мене, тож я фінішував третім, і саме там я заслуговував фінішувати.

Я думаю, що ми все ще добре співпрацюємо. Ми допомагаємо один одному, і я думаю, що цього року це було помітно неодноразово, ми виступаємо як найкраща команда на сітці, і ми дуже цим задоволені.

Коли ти борешся за чемпіонство, тобі потрібна кожна дрібниця, і я роблю все, що можу. Найкращий спосіб — просто виграти гонку. І я зробив це двічі не через якісь дурниці", — сказав Норріс.