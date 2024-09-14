Вільнев розкритикував Макларен за рішення підтримувати обох своїх пілотів у гонках

Колишній чемпіон Формули-1 Жак Вільнев вважає, що рішення Макларен про підтримку І Ландо Норріса, і Оскара Піастрі, є неприпустимим для чемпіонату.

Його слова передає Racingnews365.

"Я не хочу когось принижувати, я намагаюся знайти правильні слова. Я думаю, що це трохи жалюгідно! Це Формула 1, найвищий рівень. Якби я був фанатом Макларен, я б розлютився. Вони справді хочуть перемогти? Їм не байдуже? Не схоже, що вони хочуть перемогти. Це утопічно і чудово, але ти тут, щоб перемогти. Це єдине, що має значення. Ландо був кращим у першій половині сезону проти Піастрі. Саме у нього є шанс на перемогу. Треба грати за цим правилом. Я дійсно не розумію їхню концепцію. Вони набагато щасливіші, коли фінішують другими, ніж коли перемагають. Це дивно, тому що психологічно Ландо зараз трохи втратив перевагу над Максом Ферстаппеном через його третє місце в Італії", — сказав Вільнев.

Зазначимо, наразі Норріс відстає на 62 очки від Макса Ферстаппена з Ред Булл — 241 та 303 відповідно. Він може здобути ще 232 залікових бали, які залишилися. Піастрі займає четверте місце в чемпіонаті, відстаючи від нідерландця на 86 очок.

Нагадаємо, наступним етапом Формули-1 стане гонка Гран-прі Азербайджану в Баку, яка відбудеться завтра, 15 вересня. Початок — о 14:00 за київським часом.