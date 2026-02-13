Бондарев став першим чемпіоном формульної серії з України

Гонщик академії Вільямс Олександр Бондарев став чемпіоном UAE4, ставши першим українцем, який зумів виграти формульну серію.

У заключній гонці етапу в Катарі 16-річний киянин фінішував п'ятим, чого вистачило, щоб зберегти перше місце в загальному заліку.

Французький пілот Енді Консані, який виграв дві гонки на трасі Лусаїл, став другим у чемпіонаті, відставши на 2 очки від українця.

Олександр Бондарев, який виступає за індійський колектив Mumbai Falcons, виграв 4 гонки у чемпіонаті UAE4, ставши найкращим за цим показником пілотом – 3 перемоги на рахунку Консані.

UAE4 Series є несертифікованою FIA серією, яка стала наступницею чемпіонату Близького Сходу Формули-4.

Уже навесні цього року на Олександра Бондарева очікують виступи в італійській Формулі-4 за команду Prema Racing.