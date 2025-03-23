Феррарі перепросила перед фанатами за подвійну дискваліфікацію на Гран-прі Китаю

Феррарі перепросила перед своїми вболівальниками за подвійну дискваліфікацію своїх пілотів на Гран-прі Китаю.

Скудерія випустила відповідну заяву у своїх соцмережах.

Команда визнала, що проблеми спіткали колектив саме через недопрацювання аналітиків та персоналу. Фераррі заявила, що недовага Леклера сталась через стерті шини, а у випадку з Гамільтоном невірно розрахували потенційний знос.

Team Statement pic.twitter.com/BdV24Y3cFV — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) March 23, 2025

Нагадаємо, болід Шарля мав нестачу вагу в один кілограм, а у Льюїса ФІА зафіксувала товщину плити 8,5–8,6 мм замість мінімально допустимих 9 мм, що є порушенням технічного регламенту.

Зазначимо, що через дискваліфікацію результат усіх трьох пілотів анулюється. Нагадаємо Леклер фінішував п'ятим, Гамільтон – шостим, а перемогу здобув Ландо Норріс.

Уже за два тижні відбудеться третій етап сезону Формули-1 2025 року – на автодромі "Судзука" відбудеться Гран-прі Японії.

Раніше повідомлялось, що Ред Булл проведе екстрену нараду через слабкий старт сезону.