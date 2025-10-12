Ральф Шумахер: У Феррарі є все для успіху, але вона витрачає найбільше грошей на найбільшу катастрофу

Колишній пілот Формули-1 Ральф Шумахер критично висловився щодо того, як Феррарі розпоряджається своїми активами та зусиллями.

Слова 50-річного німця наводить GPBlog.

Фанати та експерти очікували, що після багатообіцяючого завершення минулого сезону Скудерія продовжить свою боротьбу за Кубок конструкторів у 2025 році. Проте все виявилося зовсім навпаки: команда посідає третє місце в заліку та є єдиною з топів, хто ще не перемагав у цьому сезоні.

На думку Шумахера, Феррарі володіє всім необхідним, щоб бути успішною у Формулі-1. Але італійська стайня продовжує розчаровувати.

"Якщо подумати, то Феррарі витрачає найбільше грошей на найбільшу катастрофу. Насправді у неї все є. У них два суперпілоти. У них є Фредерік Вассер, який об’єднує та зближує людей. Власне, все має бути добре. Автомобіль, двигун, трансмісія – все зібрано під одним дахом. Це заводська команда, яка має найкращі умови для успіху. Тож іноді важко зрозуміти, де все гальмується", – сказав Шумахер.

Нагадаємо, що провальні виступи Феррарі у нинішньому сезоні можуть призвести до зміни на посаді керівника команди. Президент італійців Джон Елканн розглядає варіант зі звільненням Фредеріка Вассера, на чиє місце може прийти Крістіан Хорнер.

