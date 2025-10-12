Розмови вже були, – Піастрі запропонували План Б, якщо Макларен зробить ставку на Норріса

Колишній гонщик Формули-1 Ральф Шумахер висловив думку, що Оскар Піастрі не матиме проблем із пропозиціями, якщо він захоче піти з Макларен.

Слова 50-річного німця наводить SPORTbible.

Наразі Піастрі є лідером особистого заліку пілотів, випереджаючи напарника по команді Ландо Норріса на 22 очки за 6 етапів до кінця сезону. Проте після скандального Гран-прі Сінгапуру 24-річний австралієць міг відчути, що у цій боротьбі за титул Макларен більше підтримує його суперника.

Шумахер заявив, що знає про переговори між Ред Булл та менеджером Піастрі Марком Веббером, який свого часу виступав за "биків".

"Я вважаю, що Піастрі міг би піти куди завгодно. Якщо Макс Ферстаппен піде, то Оскар може перейти до Ред Булл. Схоже, що вже велися переговори між Марком Веббером і Ред Булл. Але я вважаю, що такий гонщик може знайти місце у будь-якій команді. Не можна забувати про Астон Мартін, який, ймовірно, також шукатиме гонщиків на 2027 рік", – сказав Шумахер.

Зазначимо, що варіант з Астон Мартін може стати реальністю, оскільки наступний сезон ризикує стати останнім у кар'єрі Фернандо Алонсо. У той же час Ферстаппен оголосив, що виступатиме за Ред Булл у 2026 році.

