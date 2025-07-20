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Бондарев втретє став кращим серед новачків, фінішувавши 7-м у третій гонці Е4 у Франції

Олексій Мурзак — 20 липня 2025, 20:17
Бондарев втретє став кращим серед новачків, фінішувавши 7-м у третій гонці Е4 у Франції
Prema

Сьогодні, 20 липня, відбулася третя гонка етапу Е4 (колишня назва Euro 4), який проходить у Франції на автодромі Поль Рікар.

У цьому заїзді взяв участь пілот команди Prema Racing Олександр Бондарев, який фінішував 7-м та знову став найкращим серед новачків.

Перемогу ж у третій гонці святкував бразилець Даніель Гомес, другим та третім стали японець Накамура-Берта та американець Велдон, які також представляють команду Prema.

Нагадаємо, у другій гонці Бондарев став також 7-м і найкращим серед новачків. Олександр також був першим серед новачків у дебютній гонці Е4 у Франції, яка відбулася вчора, 19 липня.

Після французького етапу E4 на Олександра Бондарева очікує п'ятий етап італійської Формули-4, який проходитиме 1-3 серпня в Імолі на автодромі Енцо та Діно Феррарі.

Олександр Бондарев Формула-4 Prema Racing E4 Championship

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