Бондарев втретє став кращим серед новачків, фінішувавши 7-м у третій гонці Е4 у Франції

Сьогодні, 20 липня, відбулася третя гонка етапу Е4 (колишня назва Euro 4), який проходить у Франції на автодромі Поль Рікар.

У цьому заїзді взяв участь пілот команди Prema Racing Олександр Бондарев, який фінішував 7-м та знову став найкращим серед новачків.

Перемогу ж у третій гонці святкував бразилець Даніель Гомес, другим та третім стали японець Накамура-Берта та американець Велдон, які також представляють команду Prema.

Нагадаємо, у другій гонці Бондарев став також 7-м і найкращим серед новачків. Олександр також був першим серед новачків у дебютній гонці Е4 у Франції, яка відбулася вчора, 19 липня.

Після французького етапу E4 на Олександра Бондарева очікує п'ятий етап італійської Формули-4, який проходитиме 1-3 серпня в Імолі на автодромі Енцо та Діно Феррарі.