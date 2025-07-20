Бондарев знову став кращим серед новачків, фінішувавши у Топ-10 другої гонки Е4 у Франції

Сьогодні, 20 липня, відбулася друга гонка етапу Е4 (колишня назва Euro 4), який проходить у Франції на автодромі Поль Рікар.

У цьому заїзді взяв участь пілот команди Prema Racing Олександр Бондарев. 16-річний українець стартував з п'ятого місця за результатами кваліфікації.

Протягом 99% дистанції гонки Олександр ішов у Топ-5, не відпускаючи далеко напарника по команді Себастьяна Велдона, який їхав одразу перед ним.

Проте на останньому колі гонки Бондарев припустився помилки під час проходження поворота, яка дорого йому коштувала. Спочатку українця пройшов один суперник, Під час спроби повернути позицію їх обох пройшов інший гонщик. А ближче до фінішу Олександр упав на восьме місце, на якому він і фінішував.

Але при цьому він все одно став найкращим серед новачків, тому на подіумі пролунав український гімн.

Другу гонку Е4 виграв Рено Франко з команди PHM Racing. Разом із ним на призових місцях опинилися Габріель Гомез (US Racing) та Кін Накамура-Берта (Prema Racing).

Нагадаємо, що Олександр Бондарев також був першим серед новачків у дебютній гонці Е4 у Франції, яка відбулася вчора, 19 липня. А сьогодні ввечері, 20 липня, пройде третій заїзд. Його старт запланований на 18:00 за київським часом.

Після французького етапу E4 на Олександра Бондарева очікує п'ятий етап італійської Формули-4, який проходитиме 1-3 серпня в Імолі на автодромі Енцо та Діно Феррарі.