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Бондарев продемонстрував найкращий результат сезону на етапі E4 у Франції

Станіслав Лисак — 19 липня 2025, 18:12
Бондарев продемонстрував найкращий результат сезону на етапі E4 у Франції
Prema

Український гонщик академії Вільямс та команди Prema Racing Олександр Бондарев провів першу гонку у чемпіонаті E4 (колишня назва Euro 4), що відповідає правилам Формули-4.

На етапі у Франції українець уже продемонстрував найкращий результат сезону, фінішувавши шостим у загальному заліку та першим серед новачків.

Український гонщик стартував четвертим, проте на старті програв одну позицію. У середині заїзду Бондарев пропустив ще одного суперника після чого спокійно доїхав на шостій позиції.

Раніше українець двічі фінішував восьмим на етапах італійської Формули-4. Одного разу на останньому етапі, в Муджелло, а також під час перших заїздів у Мізано.

Завтра, 20 липня, Олександр проведе ще дві гонки на трасі Поль Рікар, яка раніше приймала гонки Формули-1. Заїзд 2 відбудеться о 12:00, а третя гонка – о 18:00 за київським часом.

Дивитися онлайн трансляцію гонки можна на YouTube-каналі медіа "DeTalks", яке є офіційним транслятором Формули-4 в Україні.

Нагадаємо, що після французького етапу E4 на Бондарева очікує наступний етап італійської Формули-4, який запланований на 1-3 серпня в Імолі на автодромі Енцо та Діно Феррарі.

Олександр Бондарев Вільямс Prema Racing E4 Championship

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