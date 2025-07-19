Бондарев дебютував у E4 хорошою кваліфікацією на етапі у Франції

Український гонщик академії Вільямс та команди Prema Racing Олександр Бондарев дебютував у чемпіонаті E4 (колишня назва Euro 4), що відповідає правилам Формули-4.

На етапі у Франції українець гарно провів кваліфікацію та практику. У першій квалі Бондарев став четвертим, а у другій – п'ятим.

Уже сьогодні, 19 липня, Олександр проведе першу гонку на трасі Поль Рікар, яка раніше приймала гонки Формули-1. Стартуватиме заїзд о 17:35 за київським часом.

Дивитися онлайн трансляцію гонки можна на YouTube-каналі медіа "DeTalks", яке є офіційним транслятором Формули-4 в Україні.

Раніше український пілот завершив виступи на черговому етапі італійської Формули-4 в Муджелло, який став для нього одним з найуспішніших під час його дебютного року в чемпіонаті.

У першій гонці Бондарев фінішував восьмим, що стало найкращим результатом серед новачків та повторенням його другого найкращого результату в сезоні.

Наступний етап італійської Формули-4 запланований на 1-3 серпня в Імолі на автодромі Енцо та Діно Феррарі.