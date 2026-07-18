Бондарев провалив гонку на другому етапі E4 Championship у Ле-Кастелле
Український пілот Олександр Бондарев посів 27 місце в першій гонці другого етапу E4 Championship.
Українець розпочав перегони з шостої позиції, оскільки у кваліфікації отримав штраф через те, що він виїхав на дистанцію пізніше за інших та рухався занадто повільно під час швидких кіл суперників.
У середині гонки Бондарев в боротьбі з Едвардом Робінсоном з контактом вилетів за межі траси та опустився в кінець пелотону. У підсумку українець завершив перегони 27-м з відставанням у понад 27 секунд від лідера.
Дебютну перемогу здобув турецький пілот Алп Аксой.
Результати першої кваліфікації E4 Championship у Ле-Кастелле.
- Алп Аксой (Туреччина) – 30:23.117
- Енді Консані (Франція) +1.523
- Кензо Крейгі (Велика Британія) +3.718
...
27. Олександр Бондарев (Україна) +27.150
Другу гонка етапу відбудеться у неділю, 19 липня. Початок - о 11:45 за київським часом.
Нагадаємо, що напередодні український гонщик посів четверте місце в третій гонці першого етапу E4 Championship у Валлелунзі.
Водночас Олександр Бондарев став найкращим пілотом серед новачків чемпіонату E4 у 2025 році.