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Бондарев провалив гонку на другому етапі E4 Championship у Ле-Кастелле

Олександр Булава — 18 липня 2026, 18:25
Бондарев провалив гонку на другому етапі E4 Championship у Ле-Кастелле
Олександр Бондарев
facebook.com/PilotBondarev

Український пілот Олександр Бондарев посів 27 місце в першій гонці другого етапу E4 Championship.

Українець розпочав перегони з шостої позиції, оскільки у кваліфікації отримав штраф через те, що він виїхав на дистанцію пізніше за інших та рухався занадто повільно під час швидких кіл суперників.

У середині гонки Бондарев в боротьбі з Едвардом Робінсоном з контактом вилетів за межі траси та опустився в кінець пелотону. У підсумку українець завершив перегони 27-м з відставанням у понад 27 секунд від лідера.

Дебютну перемогу здобув турецький пілот Алп Аксой.

Результати першої кваліфікації E4 Championship у Ле-Кастелле.

  1. Алп Аксой (Туреччина) – 30:23.117
  2. Енді Консані (Франція) +1.523
  3. Кензо Крейгі (Велика Британія) +3.718

...

27. Олександр Бондарев (Україна) +27.150

Другу гонка етапу відбудеться у неділю, 19 липня. Початок - о 11:45 за київським часом.

Нагадаємо, що напередодні український гонщик посів четверте місце в третій гонці першого етапу E4 Championship у Валлелунзі.

Водночас Олександр Бондарев став найкращим пілотом серед новачків чемпіонату E4 у 2025 році.

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