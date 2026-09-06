Бондарев здобув дебютний поул у серії FREC

Український пілот Van Amersfoort Racing Олександр Бондарев здобув перемогу у кваліфікації на етапі Формули регіонального європейського чемпіонату (FREC), яка відбулась в італійській Імолі.

Українець показав час 1:38.728, випередивши лідера чемпіонату Емануеле Олів'єрі. Це також перша виграна кваліфікація на рівні Formula Regional для представників України.

Третя гонка етапу розпочнеться о 17:30 за київським часом.

Нагадаємо, у своїй дебютній гонці Олександр фінішував 10-м, а другу завершив на подіумі, фінішувавши другим.

FREC вважається наступним кроком після Формули-4. У зв'язку з виступами у FREC, Бондарев у поточному сезоні більше не виступатиме у чемпіонаті Формули-4.