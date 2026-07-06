За крок до подіуму: Бондарев фінішував 4-м у третій гонці першого етапу E4 Championship

Український гонщик Олександр Бондарев посів четверте місце в третій гонці першого етапу E4 Championship у Валлелунзі.

Стартувавши з 6-ї позиції, українець уже на першому колі зміг відіграти одну сходинку в дуже щільному пелотоні. А вже наступного кола, після інциденту з Кензо Крейґі, унаслідок якого британець опустився на 12 місце, Бондарев вибив собі четверту сходинку.

На ній він закріпився до кінця заїзду й, у підсумку, українець фінішував на 4-й позиції. Переможцем заїзду став фінський пілот Лука Саммалісто з німецької команди Us Racing.

Підсумковий залік пілотів другої гонки першого етапу E4 Championship

Зазначимо, що серія E4 Championship відбувається паралельно Італійській Формулі-4. У першому вікенді E4 беруть участь 36 пілотів.

Усі гонщики мають проїхати в обох кваліфікаційних серіях. Результат в Q1 визначить стартове місце на першій гонці, в Q2 – на другій. Для стартової решітки третьої гонки збираються другі найшвидші кола пілотів в обох кваліфікаційних сесіях.

Нагадаємо, що в першій гонці етапу E4 Championship у Валлелунзі Бондарев посів п'яте місце. У другому заїзді українець посів сьоме місце, стартувавши 11-м.

Водночас Олександр Бондарев став найкращим пілотом серед новачків чемпіонату E4 у 2025 році.