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За крок до подіуму: Бондарев фінішував 4-м у третій гонці першого етапу E4 Championship

Володимир Слюсарь — 6 липня 2026, 06:42
За крок до подіуму: Бондарев фінішував 4-м у третій гонці першого етапу E4 Championship
Олександр Бондарев
Пресслужба Олександра Бондарева

Український гонщик Олександр Бондарев посів четверте місце в третій гонці першого етапу E4 Championship у Валлелунзі.

Стартувавши з 6-ї позиції, українець уже на першому колі зміг відіграти одну сходинку в дуже щільному пелотоні. А вже наступного кола, після інциденту з Кензо Крейґі, унаслідок якого британець опустився на 12 місце, Бондарев вибив собі четверту сходинку.

На ній він закріпився до кінця заїзду й, у підсумку, українець фінішував на 4-й позиції. Переможцем заїзду став фінський пілот Лука Саммалісто з німецької команди Us Racing.

Підсумковий залік пілотів другої гонки першого етапу E4 Championship
Підсумковий залік пілотів другої гонки першого етапу E4 Championship

Зазначимо, що серія E4 Championship відбувається паралельно Італійській Формулі-4. У першому вікенді E4 беруть участь 36 пілотів.

Усі гонщики мають проїхати в обох кваліфікаційних серіях. Результат в Q1 визначить стартове місце на першій гонці, в Q2 – на другій. Для стартової решітки третьої гонки збираються другі найшвидші кола пілотів в обох кваліфікаційних сесіях.

Нагадаємо, що в першій гонці етапу E4 Championship у Валлелунзі Бондарев посів п'яте місце. У другому заїзді українець посів сьоме місце, стартувавши 11-м.

Водночас Олександр Бондарев став найкращим пілотом серед новачків чемпіонату E4 у 2025 році.

Олександр Бондарев E4 Championship

Олександр Бондарев

Бондарев прорвався на 7 місце в другій гонці першого етапу E4 Championship
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