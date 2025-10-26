Бондарев став чемпіоном серед новачків у чемпіонаті E4

Український гонщик Prema Racing та академії Вільямс Олександр Бондарев став найкращим новачком чемпіонату E4.

За підсумком 3 етапів українець випередив свого напарника колумбійця Салім Ханну у заліку пілотів, які проводять перший сезон у чемпіонаті.

Загальний залік виграв також напарник Бондарева – японець Кін Накамура-Берта, а в командному тріумфувала Prema Racing, за яку виступають обидва гонщики.

Зауважимо, що це вже третій чемпіонат для Олександра в межах Формули-4, яка є першою формульною серією, яка веде до Формули-1.

У січні та лютому українець став третім у заліку новачків в чемпіонаті Середнього Сходу. Також третім серед дебютантів Олександр Бондарев став у одній з найпрестижніших серій Ф-4 – італійській.

Як стало відомо Чемпіону в розмові з командою Бондарева ця гонка стала для нього останньою в цьому сезоні. Надалі на українця чекають тести та підготовка до наступної кампанії.