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Бондарев заїхав на подіум у другій гонці етапу FREC в італійській Імолі

Олексій Мурзак — 5 вересня 2026, 18:25
Бондарев заїхав на подіум у другій гонці етапу FREC в італійській Імолі
Олександр Бондарев
Getty Images

Український пілот Van Amersfoort Racing Олександр Бондарев провів другу гонку на етапі Формули регіонального європейського чемпіонату (FREC), яка відбулась в італійській Імолі, фінішувавши 2-м.

Перемогу в гонці здобув колумбієць Салім Ханна з Prema, а третім став представник Нідерландів Рено Франкот.

У підсумку Олександр також став найкращим новачком за підсумками гонки (всього їх виступило семеро). 

Третя і заключна гонка в Імолі відбудеться у неділю, 6 вересня. Початок о 17:30 за київським часом. У ній Бондарев стартуватиме з поула. 

Нагадаємо, у своїй дебютній гонці Олександр фінішував 10-м.

FREC вважається наступним кроком після Формули-4. У зв'язку з виступами у FREC, Бондарев у поточному сезоні більше не виступатиме у чемпіонаті Формули-4.

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