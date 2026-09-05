Бондарев заїхав на подіум у другій гонці етапу FREC в італійській Імолі

Український пілот Van Amersfoort Racing Олександр Бондарев провів другу гонку на етапі Формули регіонального європейського чемпіонату (FREC), яка відбулась в італійській Імолі, фінішувавши 2-м.

Перемогу в гонці здобув колумбієць Салім Ханна з Prema, а третім став представник Нідерландів Рено Франкот.

У підсумку Олександр також став найкращим новачком за підсумками гонки (всього їх виступило семеро).

Третя і заключна гонка в Імолі відбудеться у неділю, 6 вересня. Початок о 17:30 за київським часом. У ній Бондарев стартуватиме з поула.

Нагадаємо, у своїй дебютній гонці Олександр фінішував 10-м.

FREC вважається наступним кроком після Формули-4. У зв'язку з виступами у FREC, Бондарев у поточному сезоні більше не виступатиме у чемпіонаті Формули-4.