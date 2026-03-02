Астон Мартін ризикує пропустити Гран‑прі Австралії через дефіцит запчастин

Британський концерн Астон Мартін опинився у серйозній кризі напередодні сезону‑2026 Формули‑1. У команди серйозний дефіцит запасних частин для нового боліда AMR26, що вже перешкодило провести належні тести в Бахрейні та загрожує виступу на Гран-прі Австралії.

Про це повідомляє Motorsport Italia.

Через обмежену кількість робочих компонентів Астон Мартін розглядає варіант не стартувати в гонці або проїхати лише прогрівочне коло, після чого повернутися в бокси. Такий крок дозволив би зберегти залишки ресурсів і уникнути катастрофічних поломок під час справжньої боротьби.

Проблема криється в новій силовій установці Honda RA626H – під час тестів було багато відмов, головним чином через вібрації шестициліндрового двигуна, що призводить до частих ушкоджень батареї та інших ключових вузлів. Через це команда не може забезпечити достатню кількість надійних запасних частин для повноцінного вікенду.

У відповідь на кризову ситуацію в Астон Мартін нібито створено "кризовий штаб", інженери активно працюють з Honda над розв'язуванням технічних проблем. Однак часу до початку сезону залишається обмаль, і поки невідомо, чи зможуть британці виправити ситуацію вчасно.

Нагадаємо, Гран‑прі Австралії 2026 року відбудеться з 6 по 8 березня 2026 року в Мельбурні на трасі "Альберт‑Парк", а сама гонка пройде 8 березня.

