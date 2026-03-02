Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Автоспорт

Астон Мартін ризикує пропустити Гран‑прі Австралії через дефіцит запчастин

Сергій Шаховець — 2 березня 2026, 14:48
Астон Мартін ризикує пропустити Гран‑прі Австралії через дефіцит запчастин
Силова установка Honda RA626H
it.motorsport.com

Британський концерн Астон Мартін опинився у серйозній кризі напередодні сезону‑2026 Формули‑1. У команди серйозний дефіцит запасних частин для нового боліда AMR26, що вже перешкодило провести належні тести в Бахрейні та загрожує виступу на Гран-прі Австралії.

Про це повідомляє Motorsport Italia.

Через обмежену кількість робочих компонентів Астон Мартін розглядає варіант не стартувати в гонці або проїхати лише прогрівочне коло, після чого повернутися в бокси. Такий крок дозволив би зберегти залишки ресурсів і уникнути катастрофічних поломок під час справжньої боротьби.

Проблема криється в новій силовій установці Honda RA626H – під час тестів було багато відмов, головним чином через вібрації шестициліндрового двигуна, що призводить до частих ушкоджень батареї та інших ключових вузлів. Через це команда не може забезпечити достатню кількість надійних запасних частин для повноцінного вікенду.

У відповідь на кризову ситуацію в Астон Мартін нібито створено "кризовий штаб", інженери активно працюють з Honda над розв'язуванням технічних проблем. Однак часу до початку сезону залишається обмаль, і поки невідомо, чи зможуть британці виправити ситуацію вчасно.

Нагадаємо, Гран‑прі Австралії 2026 року відбудеться з 6 по 8 березня 2026 року в Мельбурні на трасі "Альберт‑Парк", а сама гонка пройде 8 березня.

Раніше Макларен та Астон Мартін презентували свої лівреї на новий сезон Формули-1.

Читайте також :
Фото Новий регламент, дебют Каділак та чемпіонські амбіції 4 команд: прев'ю сезону Формули-1
Астон Мартін Формула 1

Астон Мартін

Макларен та Астон Мартін презентували свої лівреї на новий сезон Формули-1
Астон Мартін планує перехопити у Ред Булл багаторічного гоночного інженера Ферстаппена
Ньюї готується здивувати суперників новою аеродинамікою боліда Астон Мартін
Формула-1: Кубок конструкторів сезону-2025
Стали відомі подробиці ролі Ньюї в Астон Мартін

Останні новини