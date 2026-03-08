Керівник Астон Мартін пояснив завчасний фініш своїх пілотів у дебютній гонці сезону Формули-1

Едріан Ньюї висловився про перший Гран-прі сезону-2026 у Формулі-1, який напередодні відбувся у Австралії.

Його слова передає пресслужба Астон Мартін.

Керівник цієї команди раніше анонсував, що пілоти завчасно фінішують, адже боліди не встигли підготувати до сезону. Він розповів, якою була головна мета цього старту для Астон Мартін.

"Сьогоднішня гонка була передусім нагодою дізнатися більше про AMR26. Обидва боліди вийшли на старт і коли стало зрозуміло, що ми не можемо боротися за очки, ми вирішили провести піт-стоп та перевірити наші боліди. Потім команда попросила Фернандо зняти машину з гонки, щоб зберегти компоненти", – сказав Ньюї.

Зазначимо, що обидва пілоти Aстон Mартін зійшли завчасно з дистанції, хоча зробили це дещо пізніше, ніж очікувалось. Фернандо Алонсо закінчив гонку на 21-му колі, а Ленс Стролл – на 43-му.

На дебютному етапі в Мельбурні переможний дубль оформила команда Мерседес. Джордж Расселл трішки менше, ніж на три секунди випередив Андреа Кімі Антонеллі.