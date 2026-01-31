Українська правда
Антонеллі: Цей автомобіль – досить великий крок уперед порівняно з минулорічним

Катерина Лисянська — 31 січня 2026, 10:45
Андреа Кімі Антонеллі
Гонщик Мерседес Андреа Кімі Антонеллі заявив про суттєвий технічний прогрес нової машини після успішного завершення закритих тестів у Барселоні.

Пілота цитує Motorsport.

"Я проїхав багато кіл і зміг зробити симулятор гонки, що було приємно, і найголовніше, що ми проїхали багато кіл, багато пробігу та отримали багато даних для команди. Загалом це був хороший день", – зазначив Антонеллі.

Також пілот наголосив, що нова концепція боліда дозволяє йому швидше адаптуватися до траси та відчувати межі можливостей техніки:

"Цей автомобіль абсолютно новий, і це досить великий крок уперед порівняно з минулорічним. Тож щоразу, коли ви сідаєте в машину, у вас з'являється трохи більше впевненості, а потім ви дізнаєтеся більше про машину, розумієте її обмеження або те, де можна докладати більше зусиль".

Закриті тести в Барселоні проходили в умовах підготовки до нового технічного регламенту, який вступає в силу у 2026 році.

Глобальні зміни правил змусили команди повністю переглянути аеродинаміку та архітектуру силових установок.

Напередодні український гонщик академії Вільямс Олександр Бондарев фінішував другим у першій гонці третього етапу чемпіонату UAE4 Series, що відбулась на автодромі "Дубай".

