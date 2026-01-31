Бондарев фінішував другим у 1 гонці 3 етапу UAE4 Series

Український гонщик академії Вільямс Олександр Бондарев фінішував другим у першій гонці третього етапу чемпіонату UAE4 Series, що відбулась на автодромі "Дубай".

На старті заїзду відбувся масштабний завал, що викликав машину безпеки, за якою пілоти провели більшу частину гонки.

Наприкінці заїзду українець сів на хвіст лідеру перегонів Кензо Крейгі, однак провести успішну атаку 16-річному киянину не вдалось.

Уже завтра, 1 лютого, відбудеться ще дві гонки етапу в Дубаї. Другий заїзд розпочнеться о 05:45 за київським часом, а другий – о 09:15.

У другій гонці Олександр Бондарев стартуватиме дев'ятим через реверсивну решітку для першої десятки, а у третьому заїзді – другим, за підсумком кваліфікації.

Нагадаємо, що UAE4 є несертифікованою FIA серією перегонів, яка стала наступницею чемпіонату Середнього Сходу Формули-4.

Після сьомої гонки чемпіонату Бондарев лідирує в особистому заліку пілотів, маючи в активі 120 очок. Загалом в UAE4 в українця вже три перемоги в активі.