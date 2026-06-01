Антонеллі отримав престижну нагороду Бандіні

Пілот Мерседес Андреа Кімі Антонеллі отримав престижну нагороду Трофей Лоренцо Бандіні.

Про це повідомила пресслужба команди.

Нагорода Бандіні – це щорічна нагорода, якою відзначають досягнення окремих гонщиків або команд у Формули-1.

"Для мене справжня честь бути частиною цього заходу та отримати таку особливу нагороду. Те, що я сьогодні тут, в оточенні такої підтримки та позитиву, робить цей момент ще більш значущим. Це враження, яке я ніколи не забуду, і я неймовірно вдячна за те, що можу поділитися ним з усіма вами. Я хотів би присвятити цей трофей своїй родині, моїй чудовій команді та всім, хто сьогодні тут присутній і підтримував мене протягом усього цього шляху. Ваша підтримка та віра в мене мали вирішальне значення, і я глибоко вдячний кожному з вас", – зазначив Антонеллі.

Зазначимо, що нагорода була заснована у 1992 році в пам'ять про італійського гонщика Лоренцо Бандіні, який трагічно загинув під час Гран-прі Монако 1967 року. Торік цей трофей отримав напарник Антонеллі Джордж Рассел.

Нагадаємо, що після перемоги на Гран-прі Канади Андреа Кімі Антонеллі став першим пілотом в історії, який здобув перші чотири перемоги в кар'єрі поспіль.