Потенційний титул Антонеллі, Ферстаппен у боротьбі за топ-2 загального заліку: прев'ю Гран-прі США

Формула-1 попрощалась із Азією традиційним нічним етапом у Сінгапурі, а вже цими вихідними відбудеться Гран-прі США, на якому може визначитись чемпіон світу сезону-2026.

Чемпіон вирішив розібратися з головними інтригами та цікавинками напередодні 18 гонки сезону, що відбудеться в Остіні, штаті Техас.

Історична довідка

Перший етап у США відбувся ще у 1908 році в Саванні в штаті Джорджія під назвою American Grand Prize. З сезону 1959 гонка в Америці увійшла до переліку Гран-прі Формули-1.

Вже 14 раз поспіль престижний етап приймає траса "Америк", яка була побудована у 2012 році, якраз для гонок Ф-1. Спроектував гоночне кільце один із найвідоміших конструкторів сучасних треків – німецький архітектор та дизайнер трас Формули-1 Герман Тільке, який славиться прогресивним підходом.

Вперше Формула-1 приїхала до Техасу у тому ж 2012-му. Це було повернення "королівських перегонів" у США, після останнього етапу на Індіанаполісі у 2007 році. Навколо нової траси "Америк" був небувалий ажіотаж.

Це останній "новий" автодром, на якому встиг проїхати гонку до остаточного завершення кар'єри "Червоний Барон" Міхаель Шумахер, а інша легенда автоспорту Кімі Ряйкконен саме на цьому треку здобув свою останню перемогу в кар'єрі.

Кімі Ряйкконен на вершині подіуму Гран-прі США 2018 Getty Images

Рекорди Гран-прі США

Найбільше перемог на Гран-прі США (не враховуючи ГП-Маямі та Лас Вегаса) в межах "королівських перегонів" має пілот Феррарі Льюїс Гамільтон – 6.

Сер Льюїс встиг виграти і на "Індіанаполісі" і на "Америк", а ось другий за кількістю перемог тут, Міхаель Шумахер, здобував перемоги лише на автодромі, що приймає легендарний заїзд Інді-500 – цілих 5 разів, 4 з яких поспіль.

До двох найтитулованіших гонщиків в історії спорту активно наближається Макс Ферстаппен, який за останні 5 років 4 рази тріумфував в Остіні.

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Серед команд найкращий показник продовжує утримувати Феррарі з 11 тріумфами на Гран-прі США, останній з яких стався у 2024 році. Друге місце ділять відразу два колективи Лотус та Макларен – по 8.

Конфігурація треку

Автодром має довжину 5,513 метра та містить 20 поворотів з двома зонами активної аеродинаміки, а дистанція Гран-прі становить 56 кіл. Гоночне кільце спроєктовано на подобі старих європейських трас – асфальт плавно обтікає природний ландшафт.

Головна особливість треку – величезний перепад висот: уже на підйомі до першого повороту боліди підіймаються на 41 метр. На першому гальмуванні доволі часто стаються обгони. Далі траса проходить через серію швидких S-поворотів, схожих на знаменитий "Меджік Снейк" у Сільверстоуні, і переходить у технічну середину кола з різкими гальмуваннями.

Заключний сектор — це баланс точності й стабільності: вузька послідовність поворотів і вихід на довгу задню пряму, де швидкість перевищує 330 км/год. Саме тут найчастіше вирішується доля позицій.

Проблем із рекуперацією енергії на цій трасі бути не має, проте використовувати її слід буде обачно, особливо на довгій прямій, де відбувається найбільше боротьби.

F1

Рекордний час у гонці на автодромі "Америк" продемонстрував Шарль Леклер на Феррарі у 2019 році – 1:36,169.

Шини, стратегії та погода у США

Для цьогорічних перегонів в Остіні виробник гуми Pirelli обрав помірний набір гуми, де C2 – хард, C3 – мідіум та C4 – софт.

"З точки зору шин, "Америк" висуває високі вимоги до обох осей. У першому секторі, що характеризується швидкими поворотами та змінами напрямку руху, натхненними деякими з найкращих європейських трас, передні шини зазнаватимуть особливого навантаження. У третьому секторі, тим часом, численні зони прискорення на виході з повільних поворотів, як правило, спричинятимуть термічну деградацію переважно на задніх шинах", – йдеться у звіті Pirelli.

Цього тижня найімовірніше команди спробують різні стратегії, як один піт-стоп з переходом з мідіума на хард, так і дві зупинки та використання м'якшої гуми.

На ці вихідні погода обіцяє бути без опадів та з доволі відчутною спекою в 28-30°.

Фаворити та інтриги Гран-прі США

Звісно головною інтригою гонки в Остіні є чемпіонський титул. Андреа Кімі Антонеллі необхідно здобути перемогу та сподіватись, що Джордж Расселл фінішує не вище 9 місця, а Льюїс Гамільтон не вище 6-го.

Є ймовірності, де обидва суперники італійця зійдуть, або матимуть проблеми протягом гонки і його коронують вже в США, однак ця можливість лише математична.

У реальності ми можемо побачити більш напружену боротьбу між Максом Ферстаппеном, що набрав шалену форму та чудово реалізує сильні сторони Ред Булл, який почав перемагати в другій половині сезоні, та Мерседес, обидва пілоти яких мають за що битись на треку.

Не можна списувати з рахунків Феррарі та Макларен, адже пілоти Скудерії досі мають реальні шанси на 2 місце в загальному заліку, а "папая" бореться з "биками" за 3 місце в Кубку Конструкторів.

Серед середняків Рейсінг Буллз мають знову показати клас, тим паче, що їх головні суперники Альпін втратили форму в другій половині сезону і борються радше з Ауді, Хаас та Вільямс, а не за очки.

Прогноз Чемпіона

Траса "Америк" може порадувати нас як видовищною гонкою, так і абсолютно нудним дійством із довгою їздою один за одним, нам хочеться вірити в перше, а тому у першій трійці будуть пілоти трьох різних команд, а Андреа Кімі Антонеллі НЕ стане чемпіоном світу в неділю.

Розклад Гран-прі США

П'ятниця, 23 жовтня

20:30 – 21:30. Перша практика

00:00 – 01:00. Друга практика

Субота, 24 жовтня

20:30 – 21:30. Третя практика

00:00 – 01:00. Кваліфікація

Неділя, 25 жовтня

22:00. Гонка

Де дивитися

Пряму трансляцію кваліфікації та безпосередньо гонки Гран-прі США в Україні покаже телеканал Setanta Sports Ukraine