Ледь не пережив серцеву атаку: Антонеллі прокоментував свою дебютну перемогу в Формулі-1

Італійський пілот команди Мерседес Андреа Кімі Антонеллі висловився щодо своєї першої в кар'єрі перемоги на етапі Формули-1 у Шанхаї.

Його слова передає Sky Sports.

Гонщик висловив вдячність своїй команді за допомогу у здобутті цього результату.

"Я просто не можу знайти слів. Чесно кажучи, я ось-ось розплачуся. Величезне спасибі моїй команді. Саме вони допомогли мені здійснити цю мрію. Ми лише на початку шляху, і ми продовжуємо рухатися вперед".

Також італієць оцінив рівень свого напарника Джорджа Расселла, вказавши на його сильні якості та складність конкуренції з ним.

"Джордж – неймовірний пілот, дуже сильний у всіх аспектах, тож щоб перемогти його, довелося докласти чимало зусиль".

Також він додав, що наприкінці заїзду припустився помилки, яка призвела до пошкодження шини. З гумором молодий пілот сказав, що це ледь не викликало у нього серцеву атаку, проте загалом оцінив гонку позитивно.

"Вчора я сказав, що дуже хочу повернути Італію на вершину, і сьогодні нам це вдалося. Хоча під кінець я ледь не пережив серцеву атаку через невеликий спад швидкості, але загалом це була хороша гонка".

За підсумками Гран-прі Китаю 19-річний Антонеллі фінішував першим, ставши другим наймолодшим переможцем етапу в історії турніру після Макса Ферстаппена.

Другу позицію посів Расселл, а третім фінішував пілот Феррарі Льюїс Гамільтон, який потрапив до топ-3 у складі Скудерії вперше за 26 етапів.

Вже за два тижні, 29 березня, відбудеться третя гонка сезону – Гран-прі Японії, після чого на нас очікуватиме 5-тижнева перерва через скасування етапів у Бахрейні та Саудівській Аравії.