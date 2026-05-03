Пілота Ред Булл Аджара дискваліфікували з кваліфікації Гран-прі Маямі

Сергій Шаховець — 3 травня 2026, 15:22
Пілот Рейсінг Буллз Ісак Аджар був дискваліфікований з кваліфікації Гран-прі Маямі через технічні порушення боліда.

Судді помітили, що ліві та праві плити на автомобілі номер 6 виступали за межі дозволеного регламентом об'єму.

У підсумку болід Ред Булла визнали нелегальним, а результат 21-річного француза виключили з протоколу кваліфікації. Тож тепер Аджар розпочне гонку з піт-лейну, тоді як інші пілоти піднялися на одну позицію.

Нагадаємо, що кваліфікацію Гран-прі Маямі виграв пілот Мерседеса Андреа Кімі Антонеллі, випередивши Макса Ферстаппена та Шарля Леклера. Ісак Аджар показав 9-й результат.

Гран-прі Маямі 2026 року відбудеться у неділю, 3 травня, на Міжнародному автодромі Маямі. Старт змагань через загрозу грози перенесли з 23:00 на 20:00 за київським часом.

Раніше у спринтерській гонці в межах Гран-прі Маямі перемогу здобув гонщик Макларена Ландо Норріс, тоді як Антонеллі через штраф опустився на шосту позицію.

