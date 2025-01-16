Мені треба зрозуміти, як він це робить: Клопп хоче зустрітися з Ферстаппеном

Колишній тренер Ліверпуля Юрген Клопп висловив бажання зустрітися з чотириразовим чемпіоном світу Формули-1 Максом Ферстаппеном.

Слова німецького фахівця наводить GPBlog.

Під час своєї презентації на посаді глобального керівника з футболу у системі Ред Булл 57-річний німець заявив, що хотів би поговорити з 27-річним нідерландцем.

"Є стільки всього про що можна поговорити! Не тільки про те, наскільки він зосереджений, але й про багато інших речей. Це справді божевілля. Я б хотів провести з ним час, щоб зрозуміти, як він може робити це під загрозою 200 миль на годину в боліді й при цьому залишатися у своєму найкращому настрої. Надзвичайно цікаво", – сказав Клопп.

Раніше Юрген Клопп прокоментував ситуацію в його колишньому клубі, який не може домовитися з Мохаммедом Салахом про продовження контракту.

Нагадаємо, що Макс Ферстаппен може отримати неймовірну пропозицію від Астон Мартін у розмірі одного мільярда фунтів.