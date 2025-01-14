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Найвеличніший форвард сучасності: Клопп сподівається, що Салах залишиться в Ліверпулі

Олексій Погорелов — 14 січня 2025, 17:57
Найвеличніший форвард сучасності: Клопп сподівається, що Салах залишиться в Ліверпулі
Юрген Клопп та Мохаммед Салах
Goal.com

Колишній головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп висловився на тему нового контракту Мохаммеда Салаха з мерсисайдцями.

Слова 57-річного німця наводить Goal.

"Сподіваюся, він залишиться. Він найвеличніший форвард Ліверпуля в сучасній історії. Фантастична людина. Найкращий посол, якого міг би мати Єгипет. Фантастичний спортсмен", – сказав Клопп.
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Нагадаємо, що Ліверпуль та Салах не можуть домовитися про продовження контракту, оскільки у сторін є розбіжності щодо його тривалості та зарплати.

Чинна угода між англійським клубом та 32-річний єгиптянином розрахована до кінця нинішнього сезону.

Раніше відбулася презентація Юргена Клопа в якості глобального керівника з футболу в системі Ред Булл.

Чемпіонат Англії, АПЛ Юрген Клопп Ліверпуль Мохаммед Салах

Ліверпуль

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