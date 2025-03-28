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Одноголосне рішення: Марко розкрив причину, чому Ред Булл одразу не взяв Цуноду

Олексій Погорелов — 28 березня 2025, 11:20
Юкі Цунода
Юкі Цунода
Ред Булл

Радник Ред Булл Гельмут Марко розповів, чому команда одразу не зробила ставку на Юкі Цуноду, а повірила в Ліама Лоусона.

Слова 81-річого австрійця наводить Motorsport.

"Бики" прийняли рішення замінити Лоусона на Цуноду, починаючи з етапу в Японії, який проходитиме з 4 по 6 квітня. За словами Марко, Ред Булл зробив свій вибір перед стартом сезону не на користь 24-річного японця через його мінливість.

"Юкі був надто мінливим. Тому ми одноголосно обрали Лоусона. Але під підвищеним тиском він не зміг виконати завдання, починаючи з першого дня в Австралії. Потім він пішов по низхідній спіралі. Це як побитий боксер, якому дуже важко вийти з цього стану. У цьому сенсі це була помилка", – сказав Марко.

Ще під час минулого етапу, який проходив у Китаї, Юкі Цунода висловив упевненість у тому, що він готовий до виступів за кермом боліда Ред Булл.

Раніше Ліам Лоусон вперше відреагував на новину про своє пониження назад в Рейсін Буллз, за яких він виступатиме до кінця нинішнього сезону.

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Ред Булл

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