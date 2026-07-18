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Антонеллі виграв кваліфікацію Гран-Прі Бельгії

Олег Дідух — 18 липня 2026, 18:34
Антонеллі виграв кваліфікацію Гран-Прі Бельгії
Кімі Антонеллі
Getty Images

Італійський пілот команди Мерседес Андреа Кімі Антонеллі став переможцем кваліфікації Гран-Прі Бельгії. Він випередив нідерландця Макса Ферстаппена з Ред булла та чинного чемпіона світу, Ландо Норріса з Макларена.

Втім, Норріс на старті Гран-Прі Бельгії втратить 10 позицій порівняно зі своїх кваліфікаційним результатом: він отримає штраф за заміну компонентів силової установки перед етапом у Бельгії.

Четверте місце в кваліфікації посів другий пілот Мерседеса, Джордж Расселл. Слідом за ним розташувалися два пілоти Феррарі – переможець Гран-Прі Великої Британії Шарль Леклер і Льюїс Гамільтон.

Результати кваліфікації:

Гонка Гран-Прі Бельгії відбудеться у неділю, 19 липня. Початок гонки – о 16:00 за київським часом.

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