Антонеллі виграв кваліфікацію Гран-Прі Бельгії

Італійський пілот команди Мерседес Андреа Кімі Антонеллі став переможцем кваліфікації Гран-Прі Бельгії. Він випередив нідерландця Макса Ферстаппена з Ред булла та чинного чемпіона світу, Ландо Норріса з Макларена.

Втім, Норріс на старті Гран-Прі Бельгії втратить 10 позицій порівняно зі своїх кваліфікаційним результатом: він отримає штраф за заміну компонентів силової установки перед етапом у Бельгії.

Четверте місце в кваліфікації посів другий пілот Мерседеса, Джордж Расселл. Слідом за ним розташувалися два пілоти Феррарі – переможець Гран-Прі Великої Британії Шарль Леклер і Льюїс Гамільтон.

Результати кваліфікації:

Гонка Гран-Прі Бельгії відбудеться у неділю, 19 липня. Початок гонки – о 16:00 за київським часом.