Астон Мартін оголосив про заміну на посаді керівника команди
В Астон Мартін відбулися перестановки одразу на кількох керівних посадах.
Про це було повідомлено на сайті британської команди.
Новим керівником Астон Мартін став Енді Коуелл, який також обійняв посаду виконавчого директора команди.
"Я провів останні три місяці, вивчаючи та оцінюючи нашу роботу, і був неймовірно вражений відданістю, цілеспрямованістю та наполегливою працею цієї команди.
Ми на шляху до того, щоб стати командою-переможцем чемпіонату. Ці організаційні зміни є природним розвитком багаторічних планів, які ми запланували, і я неймовірно схвильований майбутнім", – заявив Коуелл.
Вже колишній керівник АМ Майк Крак був переведений на посаду голови з операційної роботи на трасі.
А головним технічним директором команди був призначений Енріко Карділе, який по ходу минулого сезону залишив Феррарі.
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