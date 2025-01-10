Вільямс проведе презентацію боліда 2025 року перед шоу Формули-1 у Лондоні

Команда Формули-1 Вільямс вирішила провести презентацію нового боліда на сезон 2025 року 14 лютого в Сільверстоуні.

Про це британський колектив повідомив на своєму сайті.

"В рамках нашого камбек-плану ми вже деякий час працюємо над болідом 2025 року, і я не можу дочекатися, коли побачу його в Сільверстоуні 14 лютого.

Кожен в команді докладає всіх зусиль, щоб повернути її туди, де вона повинна бути, оскільки ми наближаємося до зміни регламенту в 2026 році. Це буде захоплюючий рік", – заявив керівник команди Джеймс Воулз.