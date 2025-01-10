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Вільямс проведе презентацію боліда 2025 року перед шоу Формули-1 у Лондоні

Олексій Погорелов — 10 січня 2025, 19:17
Вільямс проведе презентацію боліда 2025 року перед шоу Формули-1 у Лондоні
Карлос Сайнс
Формула-1

Команда Формули-1 Вільямс вирішила провести презентацію нового боліда на сезон 2025 року 14 лютого в Сільверстоуні.

Про це британський колектив повідомив на своєму сайті.

"В рамках нашого камбек-плану ми вже деякий час працюємо над болідом 2025 року, і я не можу дочекатися, коли побачу його в Сільверстоуні 14 лютого.

Кожен в команді докладає всіх зусиль, щоб повернути її туди, де вона повинна бути, оскільки ми наближаємося до зміни регламенту в 2026 році. Це буде захоплюючий рік", – заявив керівник команди Джеймс Воулз.

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Вільямс продемонтрує новий болід не в новій лівреї. Це пов'язано з тим, що 18 лютого в Лондоні пройде перше в історії Ф1 шоу, під час якого всі команди презентують свої лівреї на наступний сезон.

Британці стали другою командою пелотону, яка розкрила дату презентації нової машини. Першою серед усіх це зробила Феррарі.

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