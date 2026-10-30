Коронація Антонеллі і свято імені Серхіо Переса: прев'ю Гран-прі Мексики

Сезон Формули-1 2026 проходить останні повороти перед фінішною прямою і хоча боротьба за чемпіонство залишається суто математичною, проте боротьба за інші позиції в чемпіонаті загострюється.

Кожна гонка може вирішити долю 2 місця загального заліку та 3 сходинки Кубку Конструктору.

Напередодні 19 етапу сезону, який відбудеться в Мехіко, столиці Мексики, Чемпіон розбирається з головними інтригами та цікавинками Гран-прі, що відбудеться в місті надії на трасі, що знаходиться на висоті 2,240 метрів над рівнем моря.

Історична довідка

Перше Гран-прі у Мексиці відбулося у 1962-му, а вже з наступного року гонка входила в залік чемпіонату світу Формули-1.

Усі офіційні етапи проходили на трасі в Мехіко, яка, як ми вже зазнали, знаходиться на висоті понад 2 тисячі метрів над рівнем моря.

Спочатку вона називалася "Магдалена Міксука" – за ім'ям району, в якому знаходився трек. Що цікаво, що автодром побудований у парку в центрі столиці Мексики.

Пізніше трек отримав назву на честь мексиканських гонщиків Ріккардо та Педро Родрігесів, які загинули під час заїздів у Мексиці в 1962 році та в Німеччині в 1971 році відповідно.

Загалом гонки в місті надії зникали з розкладу Ф-1 тричі – з 1971 по 1985 роки, з 1993 – по 2014 і ще у 2020 через пандемію COVID-19.

Рекорди Гран-прі Мексики

Найбільше перемог на Гран-прі Мексики здобув пілот Ред Булл Макс Ферстаппен – 5. Усі інші багаторазові тріумфатори в Мехіко мають по дві перемоги в межах етапу Формули-1 (Джим Кларк, Ален Прост, Найджел Менселл та Льюїс Гамільтон).

Getty Images

Серед команд найкращий показник має Ред Булл, усі перемоги якого приходяться на Ферстаппена. А ось конкуренти "биків" у званні найкращої команди в Мексиці далеко позаду.

4 звитяги завдяки тогорічному успіху Ландо Норрісу має Макларен, ще 4 команди мають по 3 перемоги в Мехіко – Лотус, Феррарі, Вільямс та Мерседес.

Конфігурація треку

Автодром має довжину 4,304 метра та містить 17 поворотів з трьома зонами активної аеродинаміки, а дистанція Гран-прі становить 71 коло, що формує загальну пройдену дистанцію пілотом за гонку в 305,354 км.

Головна особливість мексиканського автодрому – висота понад 2200 метрів над рівнем моря. Через розріджене повітря боліди мають менший опір, досягаючи швидкостей понад 350 км/год, але водночас втрачають притискну силу – це створює унікальні умови для інженерів і пілотів.

Траса починається довгою стартовою прямою, однією з найдовших у сезоні, і переходить у комбінацію середньо- та повільних поворотів. Ключові зони – шикана на вході в перший сектор, технічна серія "есок" і, звісно, легендарна ділянка через стадіон Foro Sol, де боліди проїжджають серед трибун, створюючи неймовірну атмосферу.

F1

Рекордний час у гонці на автодромі імені братів Родрігес продемонстрував Вальттері Боттас у боліді Мерседес у 2021 році – 1:17,774.

Шини, стратегії та погода у Мексиці

Вже третій рік поспіль Pirelli привезуть до Мексики гуму С-5 як м'яку, C-4 як середню, а ось "хард" вперше з 2024-го буде C-3, а не C-2.

На значній ділянці траси було оновлено покриття, що в купі з новим, менш вимогливим до гуми регламентом, може створити нові варіанти стратегій.

"Новий асфальт зазвичай характеризується вищим рівнем зчеплення та меншою шорсткістю порівняно зі старим покриттям. Однак важливо буде оцінити його фактичні характеристики на початкових етапах гоночного уїк-енду", – йдеться у повідомленні від Pirelli.

Щодо погоди, то тут Мексика не дивує. Без опадів і з теплою температурою – близько 25 градусів тепла.

Фаворити та інтриги Гран-прі Мексики

Звичайно вся увага на треку буде прикута до Андреа Кімі Антонеллі (якщо він встигне одужати, італієць вже пропустив медіадень), а також до інших лідерів, що борються за друге місце в загальному заліку.

Проте за межами траси головним героєм у Мексиці є, був і буде Серіхо Перес. Напередодні домашнього етапу мексиканець продовжив контракт з Каділак і готується до проведення ювілейного, 300-го Гран-прі.

І хоча результатами Перес навряд зможе порадувати своїх уболівальників, однак новина про те, що місцевий пілот залишається у Формулі-1 ще на 3 роки точно порадує фанатів "королеви автоспорту".

Brought to life by the fans, made unforgettable by Checo’s return. What a way to mark a team first 🖤 https://t.co/7ytQeNX87I — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) October 30, 2026

Щодо лідерів, то у хорошій формі перебуває Ред Булл, для яких швидкість на довгій прямій може стати козирем у збереженні переваги, або ж відігравання позицій. До того ж, Макс Ферстаппен один з найшвидших на цій трасі пілотів.

Андреа Кімі Антонеллі для завоювання титулу потрібно просто фінішувати 9-м, або вище і це за умови, що гонку виграє Джордж Расселл, або Льюїс Гамільтон. Тому можна очікувати спокійний фініш поблизу подіуму та достроковий титул італійця в Мехіко.

Розклад Гран-прі Мексики

П'ятниця, 30 жовтня

20:30 – 21:30. Перша практика

Субота, 31 жовтня

00:00 – 01:00. Друга практика

19:30 – 20:30. Третя практика

23:00 – 00:00. Кваліфікація

Неділя, 1 листопада

22:00. Гонка

Де дивитися

Пряму трансляцію кваліфікації та безпосередньо гонки Гран-прі Мексики в Україні покаже телеканал Setanta Sports Ukraine+.